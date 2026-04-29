IKEA celebra 30 anys d’impacte econòmic i ocupació des de la seva arribada a Badalona el 1996

IKEA celebra el 30è aniversari de la seva arribada a l’Espanya peninsular, des de l’obertura de la seva primera botiga a Badalona al maig de 1996, a la qual se sumaria aquest mateix any una segona, al setembre, IKEA Alcorcón.
Van ser les primeres botigues d’una xarxa que avui dia suma més de 80 punts de contacte físic amb quatre formats diferenciats per a estar encara més prop de totes les llars espanyoles i de les seves necessitats: botigues tradicionals, botigues urbanes, espais de planificació i punts de recollida de comandes.
“Arribem a Espanya amb una visió molt senzilla, però molt poderosa, que continua guiant-nos avui: crear un millor dia a dia en les llars. En aquests 30 anys hem canviat molt. Hem passat d’una sola botiga a ser presents en desenes de llocs; d’unes poques cadires a gairebé 10.000 persones treballant en IKEA; de vendre mobles a impulsar projectes socials, recuperar naturalesa en Doñana, generar oportunitats d’ocupació i arribar a llocs que llavors només podíem imaginar. Però hi ha alguna cosa que no ha canviat: el nostre compromís amb les persones i amb les seves necessitats reals”, va assenyalar Carl Aaby, CEO d’IKEA a Espanya.
“Cada any continuem sentint l’afecte de milions de persones, al mateix temps que tractem de contribuir a l’economia i al benestar del país. Per a nosaltres, mantenir els preus baixos no és només una prioritat comercial: és el que ens permet aconseguir que una millor llar estigui a l’abast de la majoria i per tant complir amb la visió del nostre fundador Ingvar Kamprad quan va crear la companyia. Estem profundament agraïts a Espanya per acollir-nos, per ensenyar-nos noves maneres de viure, per impulsar-nos a innovar i, sobretot, per acompanyar-nos en aquesta aventura durant aquests 30 anys”, va afegir.
Aquesta primera botiga ja oferia una experiència integral als visitants incloent el primer restaurant IKEA a Espanya. Així, no sols s’oferia disseny democràtic en els mobles i accessoris sinó també en el menjar, amb un ADN suec diferencial. Des de llavors, el concepte ha continuat evolucionant i ara mateix Espanya compta amb 27 espais de restauració, en 6 formats: el restaurant, l’IKEA Cafè, Bistro, IKEA Deli, Bite i la Botiga d’Alimentació Sueca.
La primera fita de la celebració tindrà lloc en IKEA Badalona, amb un esdeveniment que se celebrarà dimecres que ve 6 de maig en la pròpia botiga. La cita comptarà amb una instal·lació efímera composta per sis estacions que conviden a recórrer l’evolució de la llar i la societat fins a l’actualitat, a través de diferents propostes i activacions. Estarà disponible per als visitants durant tota la jornada.
Serà un dia carregat de records compartits, segons Joana Serra, col·laboradora d’IKEA L’Hospitalet, per a qui el seu assoliment més important aquest temps ha estat “sentir-se part important d’aquesta gran família”, compte emocionat.
La companyia sueca posa números a la seva activitat i els seus efectes en aquest temps, amb un estudi d’impacte socioeconòmic elaborat per EY. En aquests 30 anys ha generat 31,3 bilions d’euros en vendes acumulades, xifra que impacta directament en ocupació, proveïdors, transport i activitat local.
Ha generat amb la seva activitat 6.480 milions d’euros. En analitzar l’efecte indirecte, fruit de l’activitat de la seva cadena de subministrament, aquest ascendeix a 9.958 milions d’euros. A aquests, cal sumar un efecte induït, que es genera quan totes aquestes persones vinculades a IKEA consumeixen i activen encara més l’economia, de 5.757 milions d’euros. El resultat d’aquest impacte mostra que cada euro gastat en IKEA contribueix amb 3,42 euros a l’economia espanyola.
“Es tracta de diners que torna a la societat de la mateixa manera que l’aportat a través d’impostos: un total de 12.256 milions d’euros en aquestes tres dècades”, destaca. Des que obrissin per primera vegada amb uns centenars d’empleats fins a les més de 9.700 persones que formen part de l’equip IKEA avui.
L’informe també considera les 9.225 ocupacions que IKEA facilita de manera indirecta en els seus proveïdors i les 4.378 ocupacions induïts, que sorgeixen del consum i les despeses que realitzen els empleats directes amb els seus salaris (com en habitatge, alimentació, oci o transport). En conjunt, IKEA arriba ja a més de 20.000 ocupacions a Espanya.
A més, l’informe assenyala que l’extensió de les seves 16 grans botigues equival a 490 piscines olímpiques. Les seves botigues físiques reben cada any 50 milions de visites: equival al fet que tota la població de Suècia entrés en una botiga d’IKEA a Espanya gairebé 5 vegades.
En línia la xifra ascendeix a 228 milions de visites: com si cada persona a Espanya entrés en el seu web més de 4 vegades al mes. Només la seva divisió de Food ha rebut 10,8 milions de visites en l’últim any. S’estima que el 6% dels bebès nascuts a Espanya van ser concebuts en llits IKEA.
Fins a 71 nacionalitats han passat per la plantilla d’IKEA a Espanya. S’han servit 27.479.904 mandonguilles en aquests 30 anys; més de 8,1 milions sol en els últims cinc anys que, si s’apilessin unes damunt d’unes altres formarien una torre de 244 quilòmetres d’altura; més de 1.400 vegades l’altura de la Sagrada Família.
“Cada metre cúbic que embeni avui és més net que abans: en 2019 cada m³ portava 5,25 kg de CO₂; ara, només 1,69 kg. Està evitant 3,56 kg de CO₂ per cada metre cúbic venut. 8 de cada 10 llars a Espanya tenen almenys un moble IKEA, tots inspirats en el disseny democràtic: bonic, funcional, sostenible, de qualitat i, sobretot, accessible per a la majoria”, afegeix IKEA.
IKEA pretén connectar amb la societat actual també amb el llançament de la campanya ‘Viva el poder de la llar’, una proposta que posa el focus en el paper de les persones i les seves llars en els grans avanços socials dels últims 30 anys.
La proposta reflexa en concret algunes de les barreres i prejudicis que la societat ha desmuntat en aquestes dècades: des del pensament que persones del mateix sexe no podien casar-se, que una dona sense parella no havia de ser mare, que teletreballar no era una opció o la idea que l’amor sí que té edat. “Creences que la societat ha desmuntat en aquest temps per a muntar unes altres molt més grans, com que els colors no entenen de gènere, que les tasques són compartides i que l’esport és per a totes les persones. Un reflex de com moltes de les transformacions han partit des de l’àmbit més íntim i familiar: les llars”.
La campanya, que veurà la llum oficialment el dilluns 11 de maig, comptarà amb versions en 40’’ i 20’’ segons en televisió i una altra de 60” en digital, perquè també serà present en xarxes socials, exterior i altres plataformes.
A més, durant el mes de maig, la companyia “en la seva aspiració per continuar sent accessible per a la majoria també en aquesta fita especial baixarà els preus de 30 productes que es relacionen amb canvis socials i de consum rellevants en aquest temps, com la popularització del reciclatge, l’auge de l’alimentació saludable o la incursió del teletreball. En concret, tindran un 30% de descompte tant en botigues físiques com en línia”.