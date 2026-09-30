IKEA Alcorcón celebra el 30è aniversari de la seva obertura el setembre de 1996, tres mesos després de l’obertura de la seva primera botiga a Badalona. Van ser les primeres botigues d’una xarxa que avui suma més de 80 punts de contacte físic.
En concret, a la Comunitat de Madrid, ha passat de tenir una sola botiga de 22.000 m² a disposar de més de 132.000 m² d’experiència sueca, una superfície equivalent a 11 places Majors tal com les coneixem avui.
Durant la celebració de l’aniversari a la botiga, Carl Aaby, CEO d’IKEA a escala nacional, ha pronunciat unes paraules de reflexió i agraïment: «Fa tres dècades IKEA va arribar a Espanya amb una idea molt senzilla: fer que el disseny, la funcionalitat i la qualitat estiguessin a l’abast de moltes més persones. I des d’aleshores, hem anat creixent, canviant i aprenent al costat de la societat espanyola. Des de la llar, hem acompanyat milions de persones en la seva vida quotidiana, impulsant el benestar, el disseny democràtic i canvis positius en la societat». «Tots recordem aquella primera campanya de fa 30 anys, ‘Per fi uns suecs que no venen a prendre el sol’, i així ha estat, aquí portem 30 anys i el que ens queda», ha afegit.
En l’acte d’avui, IKEA ha presentat les dades d’un estudi socioeconòmic sobre l’impacte d’IKEA en el mercat de Madrid elaborat per EY. Indica que en aquests 30 anys a Madrid ha generat 8.500 milions d’euros en vendes acumulades, una xifra que té un impacte directe en l’ocupació, els proveïdors, el transport i l’activitat local.
A més, ha generat amb la seva activitat 8.400 milions d’euros. Desglossats, han suposat 2.717 milions d’euros d’impacte directe, 3.424 milions d’euros d’impacte indirecte i 2.259 milions d’euros d’efecte induït. Assenyala que cada euro gastat a IKEA a Madrid contribueix amb 3,09 euros a l’economia madrilenya i que la contribució fiscal en 30 anys al mercat de Madrid ascendeix a 3.751 milions d’euros.
L’estudi sosté que des de l’obertura d’IKEA Alcorcón, la companyia sueca dona feina a 2.700 persones. L’informe també destaca que IKEA genera directament i indirectament al mercat de Madrid més de 6.800 llocs de treball o, dit d’una altra manera: per cada persona contractada directament per IKEA, el mercat de Madrid suma més de tres llocs de treball.
La botiga d’IKEA Alcorcón rep més de 4 milions de visites l’any, hi ha 1,9 milions de socis Family al mercat de Madrid i en els últims 30 anys s’han servit més de 10 milions de mandonguilles a IKEA Food Madrid.
El 2025 la companyia va dedicar més de 51.500 hores a la formació dels seus empleats i empleades al mercat de Madrid. A més, entre el 2024 i el 2025, l’espai infantil Småland de les botigues va rebre 165.278 visites. Això suposa, en dos anys, un volum de visites equivalent a omplir més de 360 vegades el Teatre Salón Cervantes d’Alcalá de Henares.
La firma destaca que 1.793.688 productes han tingut una segona vida a Madrid i que 94.664 productes procedents directament dels clients han tornat al sistema a través d’iniciatives de segona mà. El 2025 s’han evitat malbaratar 31.800 kg de producte, fet que suposa una reducció del 27% del malbaratament alimentari respecte del 2020.
Així mateix, assegura que el 6% dels nadons van ser concebuts en llits IKEA i que 8 de cada 10 llars a Espanya tenen almenys un moble IKEA. Només el 2025 IKEA Espanya va rebre més de 50 milions de visites.
ANIVERSARI
Durant la celebració, han intervingut diversos directors de la companyia per fer un repàs del que ha suposat la relació entre IKEA i els madrilenys durant aquest temps. Gemma Arranz, directora d’IKEA Alcorcón, ha dit que celebren «30 anys en aquesta Comunitat en què hem acompanyat els madrilenys i madrilenyes a través de més d’11 punts de contacte i amb més de 2.700 empleats per continuar creant un dia a dia millor per a la majoria de les persones, que és la visió que ens guia».
Per a Irene Carrascal, anterior directora d’IKEA Alcorcón i actual responsable del Centre d’Atenció Telefònica i Venda a Distància, «és un honor formar part de la història d’una botiga emblemàtica i també un orgull estar en una empresa que, juntament amb la societat espanyola, ha anat desmuntant barreres que semblaven impossibles de superar. Fa 30 anys era impossible imaginar que més de la meitat dels directius seríem dones, que seríem pioners a ampliar els permisos de maternitat i paternitat o fins i tot a aprovar una llei de teletreball».
Almudena Cano, directora de Vendes de la companyia a Espanya, ha comparegut en l’acte i ha agraït l’interès dels clients per IKEA durant tots aquests anys i ha posat l’accent en les seves preferències. «Sabem que els productes preferits d’aquests 30 anys a la botiga han estat les prestatgeries KALLAX, els penjadors BUMERANG i la bossa FRAKTA», ha indicat.
L’acte ha inclòs un breu col·loqui moderat per Patricia Montero, amb la participació de Pedro Torrijos, arquitecte i escriptor, i David Cadaval, director d’Interiorisme d’IKEA a Espanya. Tots dos han debatut sobre com han evolucionat i canviat les llars durant aquests darrers 30 anys i sobre com l’arribada d’IKEA també ha influït fora de la llar.
Per a David Cadaval, «la diferència més gran és en l’ús de l’espai. Abans cada habitació tenia un propòsit definit: el menjador era només per menjar, l’entrada només per rebre, la sala de jocs només per jugar. Eren espais amb una funció única i molt clara. Avui, en canvi, demanem molt més a cada estança. El saló també es converteix en menjador, en oficina improvisada, en cinema casolà, en lloc de reunió amb amics o fins i tot en sala de jocs. Fins i tot tot això en un mateix dia»!
Per la seva banda, Pedro Torrijos ha assenyalat que «l’arribada d’IKEA va marcar un abans i un després. Durant la meva carrera he vist com ha canviat l’ecosistema estètic d’aquest país. Jo vaig anar amb la meva mare just després que obrís la botiga perquè volia veure mobles bonics que no costessin gaire diners».
La instal·lació efímera que es pot veure avui està formada per sis estacions que conviden a recórrer l’evolució de la llar i la societat fins a l’actualitat, a través de diferents propostes i activacions. Estarà disponible per als visitants durant tota la jornada d’avui.
A més, IKEA ha dissenyat una exposició més concreta sobre els 30 anys d’IKEA Alcorcón que estarà oberta fins al mes de novembre, al costat de les caixes, en el que denominaven l’XLab.
Amb motiu de l’aniversari a la ciutat, la companyia ha programat una acció especial amb els veïns de la ciutat. Així, el pròxim 15 d’octubre, un equip d’IKEA serà al centre de la ciutat i convidarà els alcorconers a explicar com ha influït IKEA en la seva vida i en la seva pròpia història. Els participants podran endur-se regals de la marca. Qui vulgui participar-hi es podrà inscriure a partir del dia 7 al web de la botiga.
Recentment, la companyia ha anunciat una inversió de 53,4 milions d’euros a Espanya per reduir, de mitjana un 21%, el preu de 397 dels seus productes més icònics. «Perquè abaixar els preus és, per a nosaltres, una manera molt concreta de continuar fent realitat, 30 anys després, la mateixa idea amb què vam arribar a Espanya: fer un dia a dia millor per a la majoria de les persones», ha assenyalat Carl Aaby en l’acte.