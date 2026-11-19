Havas España ha nomenat Carmen Fernández de Alarcón vicepresidenta executiva de la companyia, una posició de nova creació des de la qual liderarà la integració de les seves dues grans xarxes de negoci, Havas Media Network i Havas Creative Network, amb l’objectiu d’impulsar el creixement i reforçar el posicionament del grup al mercat espanyol.
El nomenament suposa un pas en l’estratègia d’Havas per reforçar el seu model de lideratge transversal, afavorir una coordinació més gran entre creativitat i mitjans i oferir respostes més àgils i integrades a les necessitats dels anunciants en un context de profunda transformació del sector.
Des de la seva nova responsabilitat, Fernández de Alarcón liderarà àrees estratègiques per al desenvolupament de la companyia, entre les quals hi ha la integració de capacitats, la relació amb els clients, el pla de creixement, la identificació de noves oportunitats de negoci i la construcció de la reputació corporativa d’Havas a Espanya.
INTEGRACIÓ I CREIXEMENT
La creació d’aquesta vicepresidència executiva reforça l’aposta del grup per un model de negoci que connecta creativitat, mitjans, tecnologia, dades i intel·ligència artificial, amb el propòsit d’aportar més valor als seus clients i aprofitar les oportunitats que ofereix la transformació de la indústria de la comunicació.
Fernández de Alarcón va assegurar que afronta aquesta nova etapa «amb la il·lusió i la responsabilitat de continuar contribuint al creixement de la companyia, potenciant una visió transversal, transformadora i molt orientada al valor que aportem als nostres clients i al mercat».
El moviment organitzatiu s’emmarca en l’estratègia global d’Havas d’aprofundir en la integració de les seves capacitats i especialitats, amb el suport de Converged.AI, el sistema operatiu del grup que unifica dades, tecnologia i intel·ligència artificial per desenvolupar solucions de màrqueting i comunicació més eficaces i escalables.
TRAJECTÒRIA INTERNACIONAL
Carmen Fernández de Alarcón compta amb més de 25 anys d’experiència en la indústria de la comunicació i el màrqueting, amb una trajectòria vinculada a la transformació empresarial, la gestió del talent, el desenvolupament de negoci i la construcció de marques. Al llarg de la seva carrera ha ocupat càrrecs de responsabilitat en companyies multinacionals com Procter & Gamble, WPP, BBDO Group i Havas.
A més de la seva activitat executiva, forma part dels consells de Grupo Prisa, Catenon i la Cambra de Comerç Franco-Espanyola. La seva trajectòria ha estat reconeguda en diferents classificacions de lideratge empresarial, entre les quals hi ha la llista Forbes de les 100 dones més influents d’Espanya i el rànquing Top 100 Mujeres Líderes en España.
Fundat a París el 1835, Havas és un dels grans grups internacionals de comunicació, amb prop de 23.000 professionals i presència en més de 100 països. La companyia desenvolupa la seva activitat mitjançant un model integrat que combina creativitat, mitjans, tecnologia i producció, basat en la col·laboració entre equips i especialitats des de la seva xarxa internacional Havas Villages.