Grupo BC ha anunciat el canvi de marca del grup, que passa a denominar-se BC Technologies, una nova identitat que, segons ha assenyalat, reflecteix l’evolució que la companyia ha experimentat els darrers anys fins a consolidar-se com un processador tecnològic i proveïdor de programari líder, impulsat per la intel·ligència artificial. Les seves solucions cobreixen tot el cicle de vida de les hipoteques i el crèdit, i donen suport a processos crítics d’entitats financeres de la península Ibèrica i l’Amèrica Llatina.
Al llarg de les darreres dècades, BC Technologies ha desenvolupat una plataforma tecnològica pròpia que s’ha convertit en el sistema operatiu dels mercats hipotecari i del crèdit, amb més de 50.000 clients i col·laboradors i prop de 500.000 operacions anuals. Un exemple n’és SDoc, la infraestructura tecnològica del grup que permet als bancs, les notaries i els registres gestionar els seus processos en un únic entorn coordinat. Després de diversos anys d’inversió per part de BC Technologies, aquesta solució s’està consolidant com el sistema de registre del sector, amb una adopció que creix ràpidament entre les principals entitats financeres.
La plataforma de BC Technologies combina un coneixement especialitzat profund del sector financer, caracteritzat per un gran volum de processos i dades, amb un coneixement detallat de fluxos de treball complexos i marcs reguladors, adquirit al llarg de dècades de relació amb els seus clients. Les capacitats d’intel·ligència artificial basades en agents autònoms s’integren cada vegada més a la plataforma, fet que permet millorar contínuament l’automatització, la precisió, l’eficiència, el compliment normatiu i la seguretat que demanen els seus clients.
El grup també inclou dues companyies d’alt creixement: iAhorro, plataforma líder d’intermediació hipotecària digital a Espanya, i Liquitty, proveïdor líder de solucions tecnològiques per al processament de crèdits a Colòmbia.
El canvi de marca reflecteix una transformació que s’ha anat desenvolupant durant diversos anys, impulsada per Benjamin Ruiz-Larrea, conseller delegat del grup des del 2025, que va assumir el càrrec per continuar desenvolupant la sòlida base establerta per Xavier Costa, que ara continua com a membre del Consell d’Administració.
«Som el sistema operatiu dels nostres clients del sector financer i els oferim una rapidesa, una precisió, una fiabilitat, una seguretat i una certesa reguladora inigualables en els seus processos més crítics. La marca BC Technologies reflecteix la transformació del nostre model de negoci i l’oportunitat que veiem d’oferir solucions amb la tecnologia com a eix central, en un moment en què la intel·ligència artificial està transformant els serveis financers», ha assenyalat Benjamin Ruiz-Larrea, conseller delegat de BC Technologies.
«BC Technologies és un exemple excel·lent de com una companyia líder en la seva categoria ha aconseguit evolucionar el seu model de negoci cap a una plataforma centrada en la tecnologia. Ens entusiasma continuar donant suport a Benjamin i al seu equip mentre continuen ampliant la seva oferta tecnològica i accelerant l’adopció de la intel·ligència artificial per oferir millors resultats a clients de primer nivell», ha afirmat Christian Lucas, soci director de Silver Lake i president del Consell d’Administració de BC Technologies.