La Fira d’Andorra la Vella celebrarà del 23 al 25 d’octubre la seva 47a edició i, un any més, les estacions de Grandvalira Resorts hi seran presents amb el seu estand. La trobada marcarà l’inici del compte enrere per a la temporada d’esquí, que està previst que comenci el pròxim 4 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, i s’allargui fins al 4 d’abril.
Molts dels assistents aprofiten la Fira per informar-se i adquirir els forfets de temporada Andorra Pass i Nord Pass, disponibles a preu promocional fins al 9 de novembre, amb descomptes que en alguns casos poden superar els 400 euros. Grandvalira Resorts ofereix altres modalitats de forfet en funció de les preferències i necessitats de cada visitant, com ara el Mountain Pass, el forfet de vianant i els forfets Extraescolar, Universitari i Acompanyant, que també es podran sol·licitar durant aquestes jornades.
Així mateix, la trobada serà una bona ocasió per informar-se sobre els programes de les escoles d’esquí de temporada i contractar-ne els serveis, amb punts d’informació de l’Avet Center, l’Avet Center Snowplus i el Club Magic Ski. Els compradors de l’Andorra Pass i el Nord Pass rebran de regal una funda per als esquís, mentre que els que adquireixin el forfet de temporada infantil per a no residents rebran un gorro d’hivern.
Com a novetat, aquesta temporada l’Andorra Pass i el Nord Pass es podran obtenir en format Mobile Pass, la modalitat de forfet que es va estrenar l’hivern passat amb els forfets de dia i que enguany s’amplia als de temporada. El Mobile Pass permet portar el forfet directament al telèfon mòbil i accedir als remuntadors sense necessitat de disposar d’una targeta física.
L’Andorra Pass ja s’ha consolidat com el forfet nacional que dona accés il·limitat a totes les estacions andorranes, amb un total de 308 quilòmetres esquiables. Un any més, la compra d’aquest forfet també permet esquiar en nombroses estacions de renom d’Europa, Amèrica i Àsia, com ara Les 3 Vallées (França), que inclou estacions com Courchevel, Méribel, Les Menuires i Val Thorens; Norway Home of Skiing (Noruega); les nord-americanes Mammoth Mountain (Califòrnia), Deer Valley (Utah) i Steamboat (Colorado), així com l’estació suïssa de Verbier, entre moltes altres destinacions internacionals. L’Andorra Pass incorpora enguany La Parva, a Xile, i amplia així les possibilitats d’esquiar durant l’estiu europeu gràcies a aquesta nova destinació de l’hemisferi sud.
Per la seva banda, el Nord Pass és el forfet que dona accés il·limitat a les estacions de Pal Arinsal i Ordino Arcalís durant tota la temporada, amb un total de 93 quilòmetres esquiables. El Nord Pass també inclou fins a quatre dies d’esquí a Grandvalira per als no residents a Andorra i dos dies per als residents. A més, ofereix un ampli ventall de destinacions internacionals, com Nevis Range (Regne Unit), Masella, Saint-Lary-Soulan, Font-Romeu, Hautacam i Gavarnie-Gèdre (França), entre d’altres.
Cal recordar que tots dos forfets de temporada també seran vàlids durant l’estiu del 2027, amb accés als remuntadors que estiguin operatius durant la temporada estival, inclosos els del prestigiós Bike Park de Pal Arinsal. També ofereixen diversos avantatges, com ara descomptes en alguns serveis de les estacions i en botigues associades, o invitacions per a amics, entre d’altres, que es poden consultar als webs de les estacions.
Tant l’Andorra Pass com el Nord Pass gaudeixen actualment d’un preu reduït corresponent al període promocional, que estarà actiu fins al 9 de desembre. En el cas de l’Andorra Pass, aquesta promoció pot suposar un descompte de més de 400 euros respecte del preu del període de tarifa general, que entrarà en vigor el 10 de desembre. A més, Grandvalira Resorts continua premiant la fidelitat dels clients amb un 5% de descompte addicional per als qui renovin el forfet de temporada.
Així, els clients fidels residents al Principat poden adquirir l’Andorra Pass per 512 euros, mentre que el preu per als clients nous és de 539 euros. En el cas dels clients fidels no residents, l’Andorra Pass costa actualment 968 euros, i 1.019 euros per als clients nous, davant dels 1.433 euros que haurà de pagar aquest darrer grup un cop finalitzi el període promocional.
Pel que fa al Nord Pass, els residents a Andorra el poden adquirir durant el període promocional per 312,55 euros si són clients fidels i per 329 euros si són clients nous. Els preus per als no residents són de 748,60 euros per als clients fidels i de 788 euros per als nous clients. Cal recordar que tant l’Andorra Pass com el Nord Pass tenen descomptes addicionals per als infants i les persones de més edat, segons la franja d’edat. Durant el període promocional, els forfets també es podran pagar a terminis, una opció que deixarà d’estar disponible quan s’acabi la promoció.
D’altra banda, els assistents a la Fira també podran adquirir el Mountain Pass, el forfet que permet practicar esports de neu alternatius a l’esquí alpí a les estacions de Grandvalira, Pal Arinsal, Ordino Arcalís i Naturland.
Amb aquest forfet, els usuaris poden accedir als circuits d’esquí de muntanya i raquetes de neu disponibles, així com utilitzar els remuntadors inclosos en les condicions del producte. El Mountain Pass costa 182 euros i inclou el servei de rescat i trasllat al centre mèdic de l’estació en cas d’accident als circuits i pistes habilitats per practicar aquestes activitats.
Una altra modalitat que ofereix Grandvalira Resorts és l’Andorra Pass Vianant, adreçat a les persones que no practiquen esports de neu, però que volen accedir a determinats punts de les estacions o als restaurants dels diferents sectors i gaudir de les muntanyes andorranes utilitzant els remuntadors habilitats. Aquest forfet es pot adquirir per 191 euros i és vàlid durant tota la temporada.
FORFETS
A més, Grandvalira Resorts també posarà a la venda a la Fira els forfets de temporada Extraescolar, Universitari i Acompanyant. Aquests abonaments donen accés a totes les estacions del país, així com als remuntadors d’estiu, inclosos els del Bike Park de Pal Arinsal.
Enguany, el forfet Extraescolar costa 183,73 euros; l’Universitari es pot adquirir per 257,57 euros, i el d’Acompanyant, per 244,85 euros. Les estacions d’Andorra mantenen així el compromís de promoure la pràctica de l’esquí entre els infants i els universitaris del Principat mitjançant aquests forfets.
A l’estand de Grandvalira Resorts també es podran contractar els serveis de les escoles d’esquí de temporada Club Magic Ski —a Grandvalira Pas de la Casa-Grau Roig i Ordino Arcalís—, Avet Center —a Grandvalira Soldeu-El Tarter— i Avet Center Snowplus —a Pal Arinsal— per garantir-se una plaça aquest hivern. Aquestes dues últimes escoles oferiran preus especials de Fira: en el cas de l’Snowplus, fins al diumenge 25 d’octubre, i en el de l’Avet Center, fins al 16 de novembre.
Com és habitual, les estacions han preparat diverses activitats a l’exterior del recinte principal de la Fira, adreçades sobretot als més petits. L’escola de surf de neu i freestyle de Grandvalira oferirà una prova d’iniciació a aquestes modalitats amb material Burton Riglet, un mètode d’aprenentatge adreçat a infants de 4 a 10 anys, així com tallers d’iniciació al freestyle, tant amb esquís com amb surf de neu, per a nens i nenes de 8 a 15 anys.
Com a novetat d’enguany, també s’hi instal·laran llits elàstics, que ampliaran l’oferta d’activitats lúdiques a l’exterior del recinte. A més, Pal Arinsal tornarà a oferir els seus ja tradicionals inflables.