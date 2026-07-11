Grandvalira Resorts i el Comú d’Encamp han inaugurat a la plataforma de Solanelles la nova escultura Huellas Alzadas, una obra de l’artista andorrana Naiara Galdós que, a partir d’aquest estiu, donarà la benvinguda a tots els visitants que accedeixin al domini a través del Funicamp.
Va assenyalar que la peça es converteix en el nou símbol del sector d’Encamp i en el punt de partida d’una experiència familiar que convida a descobrir el patrimoni natural i cultural de la parròquia a través de la figura de l’Ossa, una de les grans icones identitàries. L’escultura forma part d’un projecte impulsat pel Comú d’Encamp al costat del Consell de Joves, que contempla la creació duna xarxa de 21 espais naturals senyalitzats distribuïts per tota la parròquia. Inspirats a la silueta de l’Ossa, aquests elements permetran descobrir alguns dels llacs i cims més emblemàtics del territori, reforçant l’enllaç entre paisatge, patrimoni i turisme familiar.
Realitzada en acer i amb un pes superior a una tona, Huellas Alzadas interpreta la figura de l’Ossa mitjançant un joc de làmines metàl·liques que evoquen les corbes de nivell dels mapes topogràfics, integrant-se de manera natural al paisatge d’alta muntanya de Solanelles. L’obra pren com a inspiració l’històric Ball de l’Ossa d’Encamp, una de les expressions culturals més representatives de la parròquia i reconeguda per la Unesco dins les Festes de l’Ós dels Pirineus com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Coincidint amb la inauguració de l’escultura i l’obertura estival del Funicamp, Grandvalira posa en marxa Les empremtes de l’Óssa, una nova activitat pensada per al públic familiar que estarà disponible de l’11 de juliol al 8 de setembre.
La proposta transforma el recorregut a Funicamp en una aventura participativa. A través dun passaport d’activitats i diferents proves repartides entre la base de la telecabina, l’estació intermèdia dels Cortals i la plataforma de Solanelles, els participants descobriran l’entorn natural d’Encamp fins arribar a la nova escultura, on culminarà l’experiència. La jornada es podrà completar amb un menú infantil temàtic inspirat a l’Óssa als establiments de restauració de Grandvalira.
Temporada d’estiu
La inauguració de Huellas Alzadas coincideix amb l’inici de la temporada estival del Funicamp, que obrirà les portes l’11 de juliol per convertir-se, un estiu més, en una de les grans portes d’entrada a les activitats de naturalesa de Grandvalira.
Des de Solanelles, els visitants hi podran accedir mitjançant autobús 4×4 al llac ia l’orri del Cubil, on s’ofereix una visita guiada gratuïta per conèixer un dels conjunts pastorils més ben conservats d’Andorra. També s’hi organitzaran activitats familiars de pesca sense mort amb monitor especialitzat, a més de múltiples itineraris de senderisme adaptats a diferents nivells i una àmplia xarxa de rutes per a bicicleta de muntanya i bicicleta elèctrica.
A la parada intermèdia del Funicamp, a la zona dels Cortals, l’oferta inclou el pont tibetà, el rocòdrom exterior i la via ferrada de Clots de l’Aspra, ideal per als que es vulguin iniciar en aquesta disciplina acompanyats per guies especialitzats. L’experiència es completa amb l’oferta gastronòmica de Solanelles i Pessons, consolidant el Funicamp com un dels principals accessos a la muntanya durant l’estiu.
Lobertura del Funicamp s’emmarca en una nova temporada destiu a Grandvalira que torna a oferir una proposta d’activitats de natura, lleure i aventura per a tots els públics. El domini compta amb una xarxa de 114 quilòmetres de circuits e-bike on els amants de les bicis poden descobrir els seus espectaculars Grandvalira E-Bike Trails, a més de propostes familiars com el Mon(t) Magic Family Park de Canillo o el nou Big Jump Park del Tarter, una de les novetats d’aquest estiu. A la plataforma de Soldeu s’estrena aquest cap de setmana un nou laberint, una novetat divertida per a famílies i amics. L’oferta es completa amb el Golf Soldeu, el camp de 9 forats situat a més altitud d’Europa, el refugi del Llac de Pessons i una proposta gastronòmica de muntanya variada, consolidant Grandvalira com un dels grans destins actius dels Pirineus durant els mesos d’estiu.