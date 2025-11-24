GBSB Global ha compartit el seu enfocament d’innovació pedagògica i digital en l’Europe Conference 2025 de la Graduate Management Admission Council (GMAC), l’organització internacional que agrupa els examinadors, escoles de negocis i departaments d’admissió de programes de postgrau en gestió.
Brenda del Val, Global Director de Admissions & Financial Aid de GBSB Global, ha posat en valor el model de engagement personalitzat de GBSB Global en la taula rodona titulada ‘From application to Enrolment: Closing the Yield Gap with Personalized Engagement’, al costat de Xiaoya Zhang (London Business School), Paguen Aspinall (Saïd Business School, University of Oxford) i James Barker (GMAC).
Del Val ha subratllat el model d’admissions inverses que aplica GBSB Global, a través del qual els candidats només són convidats a postular-se una vegada que les avaluacions basades en dades confirmen que compleixen amb els criteris d’admissió. L’escola de negocis opta també per un model d’alta conversió, amb un enfocament que impulsa una taxa de conversió superior al 80%, garantint que els candidats convidats tinguin una alta probabilitat de matricular-se.
“Defensem que la personalització efectiva no és només segmentar missatges, és entendre el context de l’alumne i combinar tecnologia amb proximitat perquè cada interacció hagi sumat confiança i valor. Així és com hem reduït la bretxa entre sol·licitud i matrícula”, ha assenyalat Brenda Del Val. “A través de la preselecció i qualificació automatitzades, i de jocs de simulació empresarial per indústria, aconseguim que els candidats arribin prèviament compromesos, amb habilitats en desenvolupament i familiaritzats amb les metodologies de GBSB Global”, ha afegit Del Val.
La intel·ligència artificial és una eina clau en el procés d’admissions de GBSB Global. L’escola de negocis compta amb un modelatge predictiu d’encaix, amb algorismes que avaluen el potencial de l’acadèmic, la trajectòria professional i l’alineació amb el programa per a identificar als candidats amb probabilitats més altes d’èxit.
Del Val també ha explicat el model de puntuació de engagement conductual que aplica GBSB Global, a través del qual la IA analitza interaccions digitals, participació en esdeveniments i patrons de comunicació per a detectar interès genuí i preparació. Es realitza també un mapatge personalitzat del recorregut, en el qual els sistemes automatitzats adapten missatges, temps i punts de contacte segons els objectius i el perfil de cada prospecte, augmentant la rellevància i l’engagement.
Amb campus a Madrid, Barcelona i Malta, i una àmplia presència en línia, la filosofia docent de GBSB Global posa un fort èmfasi en la innovació educativa, la digitalització i l’aplicació pràctica del coneixement. L’escola va ser pionera en la transformació digital de l’aula a Espanya, convertint-se en 2017 en la primera escola de negocis reconeguda com a Microsoft Showcase School per integrar tecnologies avançades en l’ensenyament.
L’Europe Conference 2025 de GMAC, que s’ha celebrat a Madrid entre el 19 i 21 de novembre, dirigida a professionals d’escoles de negoci que vulguin conèixer les últimes tendències en educació de postgrau en gestió. L’esdeveniment ha inclòs conferències, workshops, sessions interactives, networking, case studies i debats sobre el futur del reclutament d’estudiants, de la tecnologia i la marca de les escoles de negocis.