Futbol, dades i música amb Myke Towers al llançament de LALIGA SEASON RECAP26

LALIGA ha presentat a la seva seu LALIGA SEASON RECAP26, una nova experiència digital personalitzada que transformarà les dades i moments més destacats de la temporada en un relat únic per a cada jugador, amb una cançó original de Myke Towers, ‘Una na más’, com a fil conductor de l’experiència.
Segons va informar LALIGA, inspirat en els formats recap que ja formen part de la cultura digital actual, LALIGA SEASON RECAP26 permetrà als futbolistes reviure la seva temporada a través de l’App de Players, exclusiva per als jugadors, accedint a una experiència personalitzada, visual i compartible amb les estadístiques oficials més rellevants de la temporada 2025/2. El projecte comptarà amb una col·laboració inèdita amb Myke Towers, que posarà veu i banda sonora a una iniciativa que uneix futbol, música, cultura i tecnologia.
Ángel Fernández, director de Marca i Estratègia de LALIGA, va destacar les claus del projecte: “Amb LALIGA SEASON RECAP26 impulsem una acció pionera al món del futbol, que transforma les dades en una experiència visual, emocional i compartible per a cada jugador. L’aliança amb Myke Towers reforça una connexió amb la cultura digital i musical actual, aporta una connexió amb la cultura digital i musical actual.
LALIGA SEASON RECAP26 permetrà posar en valor el rendiment dels jugadors de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION a través de diferents paràmetres estadístics adaptats a cada perfil i posició. Les dades també seran traduïdes en perfils o personalitats del joc construïts a partir del rendiment, la posició i les mètriques més rellevants de cada jugador: mur, killer, franctirador, director, motor, kaiser, guardià i la muralla.
En aquesta primera edició, LALIGA revelarà els noms dels jugadors que han liderat algunes de les principals categories estadístiques de la temporada. Entre ells, destaquen: Trets a porta: Mbappé (63), Muriqi (50) i Vinicius (46); Passos clau: Fornals (79), Expósito (79) i Milla (77); Recuperacions: Lejeune (214), Affengruber (209) i J. Otto (192); Rebuigs: Valjent (257), Lejeune (228) i Natan (222); Intercepcions: Antonio Blanco (592), Jauregizar (536) i Milla (536); Porteries a zero: Joan García (15), David Soria (12) i Aarón Escandel (10); i Parades: Aaron Escandell (148), M. Dmitrovic (133) i M. Ryan (126)
A més de l’experiència personalitzada per a jugadors, LALIGA SEASON RECAP26 comptarà amb una lectura global de la temporada, reunint algunes de les estadístiques més rellevants de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION.
Entre les xifres que formaran part del relat global de LALIGA SEASON RECAP26, la competició podrà destacar dades, de LALIGA EA SPORTS,. Assistència a estadis: 11.674.996 aficionats; Minuts jugats: 34.200 minuts; Gols totals: 1.024; Quilòmetres recorreguts per jugadors: 88.388; Tocs de pilota: 462.191; Gol més ràpid: 43 segons. J14 – FC Barcelona – Esportiu Alabès – Pablo Ibáñez; Gol més tardà: 90 + 10 – minut 99:30 segons. J22 – Reial Madrid – Rayo Vallecano – Kylian Mbappé; i Nacionalitats: Jugadors de 59 països van disputar LALIGA aquesta temporada.
LALIGA SEASON RECAP26 converteix així el tancament de temporada en una experiència que uneix dades, emoció, música i tecnologia per reviure tot el que ha passat dins i fora del camp. Amb la col·laboració de Myke Towers, LALIGA va indicar que fa un pas més en el seu objectiu de connectar la competició amb la cultura i l’entreteniment, creant un nou llenguatge per explicar el futbol a les noves generacions.