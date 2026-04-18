Fundació Cofares i Fad Joventut han signat un conveni de col·laboració per a abordar la salut mental dels joves i les seves famílies, amb les farmàcies com a punts clau de suport emocional i psicològic. La campanya conjunta cerca sensibilitzar sobre la importància del benestar emocional i millorar l’accés a recursos d’ajuda mitjançant una plataforma gratuïta, confidencial i professional.
En l’acte de signatura van participar Eduardo Pastor, president de la Fundació Cofares, i José Ignacio Goirigolzarri, president de Fad Joventut. Tots dos van ressaltar la rellevància de les farmàcies en l’àmbit de la salut emocional, destacant la seva proximitat i confiança com a punts de contacte accessibles per als joves.
Eduardo Pastor va subratllar la importància de les farmàcies com el primer contacte sanitari per a moltes persones. “La capil·laritat, accessibilitat i proximitat de la farmàcia ens permet arribar on altres professionals sanitaris no poden, la qual cosa és essencial per a brindar suport emocional”, va indicar. José Ignacio Goirigolzarri, per part seva, va destacar la necessitat d’acostar recursos accessibles i confidencials a llocs quotidians de confiança com les farmàcies, perquè els joves puguin demanar ajuda quan la necessitin.
Com a part d’aquesta col·laboració, les farmàcies associades a Cofares oferiran materials de suport amb codis QR que connectaran als usuaris amb el Servei d’Informació i Orientació de Fad Joventut (SIOF), un servei gratuït, confidencial i atès per professionals. A més, es llançarà una pàgina web amb recursos de benestar i suport emocional.
Segons el Baròmetre de Salut i Benestar 2025 de Fad Joventut, més de la meitat dels joves a Espanya ha experimentat problemes psicològics en l’últim any, encara que només un de cada quatre ha buscat ajuda professional. Aquesta col·laboració també coincideix amb el 40 aniversari de Fad Joventut i reforça el compromís de totes dues organitzacions amb el benestar dels joves.