Forbes llança la seva novena llista dels 100 millors metges d’Espanya per especialitat

Forbes ha revelat, per novè any consecutiu, la llista dels 100 millors metges que exerceixen a Espanya, destacant als professionals més influents i reconeguts del panorama sanitari nacional públic i privat.
Inclou a un centenar de metges la labor dels quals va destacar durant 2025 en 26 especialitats mèdic-quirúrgiques, com a Al·lergologia; Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora; Cardiologia i Cirurgia Cardiovascular; Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica; Hematologia, Oftalmologia, Urologia o Ginecologia, entre altres.
Els professionals desenvolupen la seva labor en alguns dels hospitals més prestigiosos d’Espanya, com l’Hospital Clínic Sant Carles, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, Hospital Universitari Gregorio Marañón, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Centre Mèdic Teknon, Hospital Universitari Rei Joan Carles, Hospital Universitari Verge de la Rosada de Sevilla o el Complex Hospitalari Universitari de Santiago de Compostel·la, entre altres reconegudes institucions.
Tots els anys, Forbes ressalta l’excel·lència mèdica en tots els aspectes de l’assistència, recerca i docència, posicionant als millors especialistes en les seves respectives disciplines, sobre la base de diferents criteris com la seva aportació a l’especialitat en els últims anys, reconeixements rebuts, ocupació en càrrecs de responsabilitat o presència en mitjans.
26 ESPECIALITATS
En Al·lergologia destaquen la doctora Ana Pérez Montero, cap del Servei d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid; el doctor Joaquín Sastre Domínguez, cap del Servei d’Al·lèrgia de la Fundació Jiménez Díaz, i la doctora Carmen Vidal Pan, cap del Servei d’Al·lèrgies del Complex Hospitalari Universitari de Santiago.
En Angiologia i Cirurgia Vascular torna a destacar el doctor Pablo Gallo González, qui dirigeix la Unitat d’Angiologia i Patologia Vascular del madrileny Hospital Ruber Internacional.
En Cardiologia destaquen al doctor José Ángel Cabrera, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i de la Unitat de Cardiologia de l’Hospital Universitari Ruber Juan Bravo i de l’Hospital Quirónsalud San José; el doctor José María de la Torre, cap de la Unitat de Cardiologia Intervencionista de l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla de Santander; el doctor Borja Ibáñez Cabeza, director de Recerca Clínica del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC) i cardiòleg intervencionista en la Fundació Jiménez Díaz; la doctora Leticia Fernández Friera, sòcia fundadora de ATRIA Clinic; el doctor Carlos Macaya, cap de la Unitat de Cardiologia Intervencionista del Servei de Cardiologia de l’Hospital La nostra Senyora del Rosari; el doctor Roberto Martín Reyes, cap del Servei de Cardiologia a l’Hospital Universitari La Llum, i el doctor José Luis Zamorano Gómez, cap del Servei de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal.
Per part seva, en Cirurgia Cardíaca i Cardiovascular es troben el doctor Gonzalo Aldámiz-*Echevarría del Castell, cap del servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz i de l’Hospital Quirónsalud Albacete; el doctor Alberto Forteza Gil, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i de l’Hospital Universitari La Llum; el doctor José Enrique RodríguezHernández, cap de la Unitat de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Ruber Internacional, de l’Hospital Universitari Ruber Juan Bravo i de l’Universitari la Zarzuela; la doctora Manuela Camino López, cap d’Unitat de Trasplantament Cardíac Infantil en el centre madrileny Gregorio Marañón, i el doctor Xavier Ruyra Baliarda, un dels majors experts en reparació de vàlvules cardíaques, actual cap de Servei de l’Institut del Cor Quirónsalud Teknon, que lidera el Servei de Cirurgia Cardiovascular a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.
Respecte a Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu despunten el doctor Damián García-Olmo, cap de Departament de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Coll i Mama de la Fundació Jiménez Díaz; el doctor Salvador Morales Conde, i el doctor César Canales Bedoya, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Ruber Internacional.
En l’especialitat de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, Forbes destaca a la doctora Lorena Pingarrón Martín, cap de Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l’Hospital Universitari Rei Joan Carles.
I en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora figuren la doctora Mireia Ruíz Castella, cap del Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica a l’Hospital Quirónsalud Barcelona; el doctor Pedro Cavadas Roríguez, que exerceix en la Unitat de microcirurgia i Cirurgia Reconstructiva de l’Hospital Vithas València 9 Octubre; el doctor Pedro Tomás Gómez Cía, cap de la Unitat de Gestió de Cirurgia Plàstica i Grans Cremats de l’Hospital Universitari Verge de la Rosada de Sevilla; el doctor José Luis Martín del Yerro Coca, cap del servei de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora a l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid; el doctor Jorge Planas Ribó, director mèdic de la Clínica Planas, i la doctora Purificació Holguín Folgat, cap del Servei de Cirurgia Plàstica a l’Hospital Universitari de Getafe.
Pel que fa a Cirurgia Toràcica, aquí ressalten experts com el doctor Francisco Javier Moradiellos Díez, cap del Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, entre altres centres; el doctor Ignacio Muguruza Trueba, cap del Departament de Cirurgia Toràcica als hospitals universitaris Fundació Jiménez Díaz, Rei Joan Carles, Infanta Elena i General de Villalba, i el doctor Juan José Fibla Alfara, cap clínic del servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.
En Dermatologia es troben el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatològica Internacional i director de la Unitat de Dermatologia Mèdic-Quirúrgica, Estètica i Capil·lar de l’Hospital Ruber Internacional; el doctor Daniel Candelas Prieto, director mèdic de la Clínica Dermatològica Dr. Candeles; el doctor Eduardo López Bran, cap del Servei de Dermatologia i director de l’Institut de Malalties i Cirurgia de la Pell de l’Hospital Clínic Sant Carles de Madrid; el doctor Pedro Jaén Olasolo, cap del Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid, i el doctor José Luis Ramírez Bellver, codirector de la Unitat de Làser i cicatrius de IMR i director de la Fundació Esborra les teves Cicatrius.
En Diagnòstic per la Imatge sobresurten el doctor Juan Álvarez-Linera Prado, cap del Servei de Radiologia de l’Hospital Ruber Internacional; el doctor Fernando Ybáñez Carrillo, cap de departament de Diagnòstic per Imatge de centres com el Rei Joan Carles de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro, i el doctor Vicente Martínez de Vega Fernández, cap de Servei de Diagnòstic per Imatge de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.
En l’àrea d’Endocrinologia i Nutrició despunten la doctora Pilar García Durruti, de l’Hospital HM Montepríncipe; el doctor Esteban Jódar Gimeno, cap del servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, a més de ser a l’Hospital Universitari Ruber Juan Bravo i Hospital Quirónsalud San José, i la doctora Susana Monereo, cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició del Gregorio Marañón, a més de formar part de l’Hospital Ruber Internacional.
En l’especialitat de Fertilitat i Reproducció Assistida destaquen el doctor Juan Antonio García Velasco, director científic del Centre de Recerca Ivirma i director de IVI Madrid; el doctor Ramón Aurell Ballesteros, que dirigeix el departament de Medicina Reproductiva de l’Hospital Quirónsalud de Barcelona i lidera la Unitat de Reproducció Assistida del Centre Mèdic Teknon; el doctor Ernesto Bosch Aparicio, director mèdic de Reproducció Humana de IVI València; el doctor Marcos Ferrando Serrano, director mèdic de IVI Bilbao, i la doctorra Ana Isanel Salazar, que des de 2024 ocupa el càrrec de directora mèdica en IVI Madrid.
Els noms que destaquen en Ginecologia i Obstetrícia són els del doctor Adolfo López Gómez, cap de Servei de l’Hospital Matern Infantil Quirónsalud Sevilla; el doctor Manuel Albi González, cap del Departament de Ginecologia i Obstetrícia als hospitals Rei Joan Carles, General de Villalba, Fundació Jiménez Díaz, Infanta Elena i La Llum; el doctor Julio Álvarez Benardi, especialista al capdavant de la Unitat de la Dona de l’Hospital Ruber Internacional, i el doctor Rafael Jiménez Ruiz, també de l’Hospital Ruber Internacional, actual cap d’Equip de Ginecologia i Obstetrícia d’aquest centre.
En Hematologia destaca el doctor Francesc Bosch Albareda, cap d’Hematologia del IOB Institute of Oncology i cap del Departament d’Hematologia a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona; la doctora Pilar Llamas Sillero, cap d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Jiménez Díaz, i la doctora Mª Victoria Mateos, cap de la Unitat de Mieloma de l’Hospital Universitari de Salamanca.
En Immunologia ressalten la doctora Silvia Sánchez Ramón, qui lidera la Unitat d’Immunologia Clínica de l’Hospital Clínic Sant Carles i l’Hospital Ruber Internacional, i la doctora Diana Alecsandru, coordinadora de la Unitat d’Immunologia de Ivirma.
En Medicina Interna s’inclou al doctor Ángel Charte González, director mèdic del Mundial de MotoGP i cap del servei de Medicina Interna a l’Hospital Universitari Dexeus; el doctor Antonio Núñez García, cap del Servei medicina interna Hospital Universitari General De Villalba, i Augusto Anguita, especialista del Centre Mèdic Teknon.
També s’inclou l’àrea de Pneumologia i en la llista es troben la doctora Marina Blanco Aparicio, responsable de la Unitat Especialitzada d’Asma d’Alta Complexitat a l’Hospital Universitari de la Corunya, amb destacada experiència en asma, fibrosi quística i bronquièctasis; el doctor José María Echave-*Sustaeta María-Tomé, cap del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, a més d’exercir en altres centres com l’Hospital Universitari La Llum i el Ruber Juan Bravo, i la doctora Sarah Béatrice Heili Frades, responsable de la Unitat de Cures Intermèdies Respiratòries (UCIR) de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz.
En Neurocirurgia trobem al doctor Ricardo Díez Valle, cap del Departament de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz; el doctor Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa, cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Verge de la Salut de Toledo; el doctor Francisco Villarejo Ortega, cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital La Llum; el doctor Jorge Diamantopoulus, cap del Servei de Neurocirurgia de HM Hospitals, i el doctor Pablo Clavel Laria, director de Neurocirurgia i Cirurgia de Columna de l’Institut Dr. Clavel.
En Neurologia destaca el doctor Rafael Arroyo González, referent en Esclerosi Múltiple i Alzheimer que exerceix com a cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Ruber Juan Bravo i de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, a més d’exercir en el centre mèdic-quirúrgic Olympia-Quirónsalud; el doctor Oriol Franch Ubía, cap de la Unitat de Neurologia de l’Hospital Ruber Internacional; el doctor José Obeso, director del Centre Integral de Neurociències de HM Hospitals, i el doctor Jesús Porta-*Etessam, cap de Servei del Neurologia a l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz.
En l’especialitat d’Oftalmologia sobresurten el doctor Carlos Mateo García, soci-fundador i oftalmòleg especialitzat en retina de IMO Grup Miranza; el doctor Gonzalo Bernabéu, cap d’Oftalmologia de Eye Center Montepríncipe; el doctor Amadeu Carceller Guillamet, especialista que exerceix a l’Hospital Quirónsalud Barcelona, i el doctor Ignacio Jiménez-Alfaro Morote, cap del Servei d’Oftalmologia de la Fundació Jiménez Díaz.
En Oncologia Mèdica inclouen al doctor Jesús García-Foncillas, director del Departament d’Oncologia i de Comprehesive Cancer Center a l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz; a la doctora Lluïa G. Cortijo, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid; al doctor Luis Madero López, cap de Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica a l’Hospital Infantil Universitari Nen Jesús; al doctor Enrique Grande Poliment, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Ruber Internacional de Madrid; al doctor Lluis Cirera Nogueras, cap del Servei Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Sagrat Cor, i al doctor Antonio Cubillo Gracián, director del Centre Integral d’Oncologia Clara Campal (Ciocc) en HM San Chinarro.
En Oncologia Radioteràpica destaquen la doctora Elia del Turó Peñalver, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica d’Hospital Universitari La Llum i l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid; el doctor Francisco Luna Tirado, cap del Departament d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz; la doctora Aurora Rodríguez Pérez, prestigiosa especialista en Defensa Nuclear, Bacteriològica i Química, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Ruber Internacional; la doctora Virginia Ruiz Marín, metge adjunt en el Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari de Burgos, i la doctora Stephanie Bolle, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica del Centre de Prototeràpia Fundació Jiménez Díaz.
En Otorrinolaringologia estan el doctor Carlos Ruiz Escudero, cap del Servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, qui exerceix també en Hospital Quirónsalud San José i Hospital Universitari La Llum, i el doctor José Miguel Villacampa Aubá, cap associat del Departament d’Otorrinolaringologia i Patologia cérvico facial de la Fundació Jiménez Díaz.
En Pediatria ressalten el doctor Héctor Boix Alonso, cap de Servei de Pediatria a l’Hospital Universitari Dexeus; el doctor Fernando Cabañas González, cap de la Unitat de Neonatologia d’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, i la doctora María José Lirola Cruz, responsable del Servei de Pediatria del Grup IHP a l’Hospital Quirónsalud Sagrat Cor de Sevilla.
Per part de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica destaquen el doctor Calvo Crespo, cap de Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la Fundació Jiménez Díaz, així com dels hospitals universitaris Rei Joan Carles, Infanta Elena i General de Villalba; el doctor Ferran Pellisé Urquiza, cap de Cirurgia de la Columna a l’Hospital Vall d’Hebron i director del Servei de Columna a l’Hospital Quirónsalud Barcelona; el doctor Luis Álvarez Galovich, cap Associat del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz; el doctor Ramón Cugat Bertomeu, director de l’Institut Cugat, a més de codirector del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Quirónsalud Barcelona; i la doctora Inmaculada Gómez Arrayás, cap de l’Equip de la Unitat de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica a l’Hospital Ruber Internacional, i el doctor Mikel Sánchez, de Miks Hospital..
Urologia compta amb el doctor Antonio Alcaraz, especialista en Centre Mèdic Teknon i cap del Servei d’Urologia i Trasplantament de Ronyó de l’Hospital Clinic de Barcelona; el doctor Ramiro Cabello Benavente, cap associat del Servei d’Urologia de la Fundació Jiménez Díaz; el doctor Carlos Balmori Apotecari, cap de Secció d’Urologia IVI Madrid; la Dra. Carmen González Enguita, cap de Departament d’Urologia en la Fundació Jiménez Díaz, i el doctor Miguel Sánchez Encinas, cap de Servei en l’especialitat d’Urologia a l’Hospital Universitari Rei Joan Carles de Móstoles.