Fluidra ha registrat un bon primer semestre de 2026. Aquest comportament ha estat impulsat pel creixement de les vendes, una gestió disciplinada dels costos i una forta generació de caixa. Al mateix temps, la companyia ha informat que ha continuat executant la seva estratègia: accelerar el creixement, fomentar la diferenciació competitiva i millorar l’excel·lència operativa.
Les vendes del primer semestre han arribar als 1.258 milions d’euros, fet que suposa un augment del 5% respecte al mateix període de l’any anterior a moneda constant, amb una contribució positiva del volum i el preu, impulsada pel focus continu de Fluidra en el client, una execució consistent i la resiliència del negoci d’aftermarket. Totes les regions han registrat creixement a moneda i perímetre constants durant el primer semestre, amb un augment de les vendes del 5% a Europa, del 4% a Amèrica del Nord i del 3% a la resta del món.
L’EBITDA ajustat s’ha situat en 321 milions d’euros, un 6% més a moneda constant durant el primer semestre de l’any, amb un marge del 25,5%, en línia amb l’any anterior, gràcies a un marge brut estable i una ferma disciplina en costos.
El benefici net ajustat ha assolit els 175 milions d’euros, fet que suposa un increment del 7% a moneda constant, mentre que el benefici net ajustat per acció ha estat de 0,91 euros per acció. La companyia ha mantingut una sòlida generació de caixa gràcies a una bona gestió del capital circulant. Això ha permès a Fluidra reduir encara més el seu deute net, millorant la ràtio d’endeutament en 0,1 vegades, fins a situar-la en 2,2 vegades el deute net sobre l’EBITDA.
CREIXEMENT
Fluidra continua impulsant iniciatives d’excel·lència comercial que li permeten estar més a prop dels seus clients i aprofitar plenament el potencial del mercat, incloent-hi el desenvolupament de la seva estratègia de preus i el reforç de les seves capacitats de go-to-market.
En línia amb la seva agenda de creixement, la companyia ha signat a finals de juliol un acord per adquirir Hydrapro, un fabricant francès especialitzat en productes químics per al tractament de l’aigua de piscines i spas, dirigits tant al canal professional com al consumidor, amb una facturació anual d’uns 30 milions d’euros. L’operació reforça la posició de Fluidra a França, un dels seus mercats estratègics, i representa un pas important en la seva expansió en el sector del tractament de l’aigua, la principal categoria del mercat francès de piscines, que compta amb una base instal·lada residencial propera als dos milions de piscines. L’adquisició està subjecta a les condicions habituals de tancament i es preveu que es completi el gener de 2027.
Fluidra també preveu completar l’adquisició de Riaan Pool Group durant el tercer trimestre de 2026. Amb una facturació anual aproximada de 10 milions d’euros, Riaan Pool Group ampliarà encara més la presència de la companyia a Sud-àfrica.
Aiper, l’empresa de robots netejafons de piscina sense cable en què Fluidra té el 27% de les accions, ha continuat evolucionant segons les expectatives, amb un creixement del 21% de les vendes durant el primer semestre, confirmant el potencial d’aquesta plataforma com a motor de creixement en un segment especialment atractiu.
Així mateix, Fluidra ha avançat en la seva agenda de digitalització amb el llançament de PoolTrackr als Estats Units i Austràlia, mentre prepara la seva introducció a Europa el 2027. A més, la companyia continua executant el seu full de ruta d’innovació, amb una sòlida cartera de llançaments de productes innovadors i de negoci aftermarket previstos per al segon semestre de 2026, de cara a la temporada de piscines de l’any vinent.
La companyia està adoptant noves mesures per mitigar l’impacte de les pressions inflacionistes i continuar optimitzant la seva estructura de costos fixos. A més de les mesures ja adoptades per contenir els costos, durant el segon semestre Fluidra optimitzarà la seva xarxa d’R+D mitjançant el tancament d’un centre a França. El pla d’eficiència, amb l’objectiu d’assolir un estalvi de 120 milions d’euros en els pròxims cinc anys, avança segons el previst. Durant el primer semestre de l’any ha generat un estalvi aproximat de 15 milions d’euros.
D’altra banda, Fluidra ha llançat un programa de recompra d’accions per un import de 40 milions d’euros. La companyia considera que, als nivells actuals de cotització, representa un ús atractiu del capital i reflecteix la seva confiança en el valor del negoci.
Pel que fa a les perspectives, Fluidra confia a complir les seves previsions per a l’exercici fiscal 2026 i manté el seu guidance per a l’any. La companyia manté una perspectiva positiva i preveu, a moneda constant, un creixement de les vendes d’entre el 3% i el 7%, un marge d’EBITDA ajustat d’entre el 23,3% i el 24,3% i un creixement del benefici net ajustat per acció d’entre el 4% i el 13%.
Eloi Planes, president executiu de Fluidra, ha declarat que han tancat “un bon primer semestre, creixent per sobre del mercat malgrat un entorn macroeconòmic dinàmic. Em sento especialment orgullós de la feina dels nostres equips, del seu compromís constant amb els nostres clients i de la nostra capacitat per continuar guanyant quota de mercat. Seguim centrats a executar la nostra estratègia i invertir per reforçar el negoci a llarg termini, alhora que millorem encara més la rendibilitat per crear valor avui i en el futur”.