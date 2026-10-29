Fluidra, companyia especialitzada en equipament i solucions connectades per al sector de la piscina i el benestar (wellness), ha registrat durant els nou primers mesos del 2026 un benefici net ajustat de 221 milions d’euros, un increment del 6% a tipus de canvi constant, mentre que el benefici per acció ajustat ha augmentat fins a 1,15 euros per acció.
Per la seva banda, les vendes dels nou primers mesos han assolit els 1.780 milions d’euros, un increment del 4% respecte al mateix període de l’any anterior a tipus de canvi constant, amb una contribució positiva dels volums i una aportació més gran dels preus respecte al trimestre anterior. Aquesta evolució ha estat impulsada per la resiliència de la demanda del mercat de postvenda (aftermarket), que ha compensat amb escreix la feblesa de la nova construcció.
Totes les regions han registrat creixement en l’acumulat de l’any a tipus de canvi i perímetre constants, amb un augment de les vendes del 4,2% a Europa, del 3,5% a l’Amèrica del Nord i de l’1,5% a la resta del món.
L’EBITDA ajustat ha assolit els 428 milions d’euros durant els nou primers mesos de l’any, un 6% més a tipus de canvi constant, amb un marge del 24,1%, davant del 23,9% del mateix període de l’any anterior. El control rigorós dels costos, les mesures addicionals de preus i els 23 milions d’euros d’estalvi derivats del pla d’eficiència han compensat l’augment de la inflació, l’increment dels aranzels i els efectes de la combinació de productes (mix).
El deute net s’ha situat en 1.145 milions d’euros i la ràtio de deute net sobre EBITDA ha estat de 2,2 vegades, mantenint-se pràcticament estable respecte a l’any anterior després de la finalització del programa de recompra d’accions de 40 milions d’euros, la formalització del contracte d’arrendament de Tànger i un cert impacte dels tipus de canvi.
Per sisè any consecutiu, Fluidra ha rebut el reconeixement dels principals distribuïdors dels Estats Units, inclòs el premi «2026 Growth in Partnership Award», atorgat pel seu client més important, un reflex de la sòlida relació de la companyia amb els professionals del sector de la piscina. Segons l’empresa, «aquest reconeixement posa en relleu la seva cartera diferenciada de productes, el seu ecosistema digital connectat, els seus programes de fidelització adreçats als professionals i la seva inversió en serveis i formació, inclosos els seus cinc centres Fluidra Pro Academy als Estats Units. Totes aquestes capacitats ajuden els professionals a fer créixer els seus negocis i a oferir una experiència millor als propietaris de piscines».
A més, Fluidra ha assenyalat que continua avançant en la seva estratègia digital amb Infinity, un nou sistema operatiu intel·ligent per a piscines que connecta productes, dades i serveis per millorar l’experiència dels professionals del sector i dels propietaris de piscines. La plataforma servirà de base per a una sèrie d’innovacions que es llançaran al llarg del 2026 i el 2027, adreçades tant al mercat de nova construcció com al de postvenda, i reforçarà la diferenciació competitiva de Fluidra.
PERSPECTIVES
Fluidra ha indicat que confia a complir les previsions per a l’any i que n’ha acotat el rang previst, basant-se en els resultats acumulats de l’any i en l’evolució actual del negoci. Per al conjunt del 2026, espera un creixement de les vendes d’entre el 3,5% i el 5,5% a tipus de canvi constant. La companyia preveu ara un marge d’EBITDA ajustat d’entre el 23,3% i el 23,5%, i un creixement del benefici per acció ajustat d’entre el 5% i el 9%.
La companyia ha explicat que la demanda del mercat de postvenda continua mostrant resiliència, afavorida pels guanys de quota de mercat, mentre que l’activitat de construcció de piscines noves i de renovació continua sent feble en alguns dels principals mercats de Fluidra.
Eloi Planes, president executiu de Fluidra, ha assenyalat que han assolit «uns resultats sòlids i consistents durant els nou primers mesos de l’any, malgrat un entorn macroeconòmic feble i volàtil. Continuem guanyant quota de mercat gràcies a la resiliència del mercat de postvenda i a la sòlida execució dels nostres equips. Més enllà d’aquests resultats, veiem importants oportunitats de futur».
«L’evolució del sector de la piscina estarà marcada per la innovació, la sostenibilitat i les solucions connectades que facin que les piscines siguin més eficients, accessibles i agradables. El nostre compromís és liderar aquesta transformació i generar valor durador per als nostres clients i accionistes, i per a la societat», ha afegit.