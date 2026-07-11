Fetico reforça la seva projecció europea després d’aconseguir la Secretaria del Comitè Internacional del Grup ADEO

Fetico ha assenyalat que ha aconseguit “un nou èxit” en la consolidació internacional amb l’elecció de Rubén García com a secretari del Comitè Internacional de Diàleg i Informació (CIDI) del Grup ADEO, al qual pertanyen companyies com Leroy Merlin i OBRAMAT.
Aquest òrgan, el màxim espai europeu d’informació, consulta i diàleg social del grup, permet a la representació de les persones treballadores conèixer de primera mà l’estratègia d’una companyia amb més de 160.000 empleats i formular propostes sobre aquelles decisions que puguin afectar l’ocupació i les condicions laborals.
El nomenament es va produir durant la reunió anual celebrada a Atenes, Grècia, i suposa un important suport de les delegacions dels diferents països europeus a la feina i la trajectòria desenvolupats pel sindicat en l’àmbit del diàleg social.
Rubén García, responsable estatal de la Secció Sindical de Fètic i president del Comitè Intercentres de Leroy Merlin España, va ser elegit pels representants de les persones treballadores de les diferents Business Units del Grup presents a Europa. Fins ara feia la responsabilitat de secretari adjunt del CIDI, des de la qual ha contribuït al desenvolupament dels treballs de l’òrgan ia la cooperació entre les diferents delegacions internacionals.
García ha agraït la confiança dipositada en ell i ha expressat el seu compromís d’exercir la Secretaria amb independència, imparcialitat i esperit de col·laboració, treballant perquè el Comitè continuï sent un espai útil de participació, diàleg i construcció de solucions compartides.
El secretari general de Fetico, Antonio Pérez, ha celebrat el resultat i va dir que reben “aquesta elecció amb una enorme satisfacció, perquè suposa un èxit col·lectiu i un reconeixement al treball responsable, constant i constructiu que Fetico desenvolupa tant a Espanya com a Europa. La confiança dipositada en Rubén demostra que el nostre model sindical, basat en el diàleg, la negociació i la recerca de solucions, és valorat més estratègics per defensar els interessos de les persones treballadores”.
L’elecció representa una nova fita per a Fetico als òrgans de representació de les grans companyies multinacionals i consolida el sindicat com una organització de referència en el diàleg social europeu. La Secretaria del CIDI té un paper essencial en la coordinació dels treballs del Comitè, el compliment del reglament de funcionament i l’impuls d’una comunicació fluida entre les delegacions internacionals, la representació de les persones treballadores i la direcció del Grup.
Durant les jornades de treball celebrades a Atenes, els integrants del CIDI van analitzar l’evolució del negoci, la situació econòmica internacional i els reptes estratègics principals del Grup, entre ells la transformació de la companyia, la sostenibilitat, la salut i la seguretat laboral, l’evolució de l’ocupació i el desenvolupament del diàleg social europeu. Amb aquest nomenament, Fetico continua reforçant la seva presència a Europa i la seva participació als Comitès d’Empresa Europeus de grans multinacionals, des dels quals promou un model de relacions laborals basat en el diàleg, la negociació, la transparència, la cooperació entre països i la consecució d’avenços concrets per a les persones treballadores.