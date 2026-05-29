Expo Foodtech reuneix 7.124 directius i constata el paper de la tecnologia en la resiliència de la indústria alimentària

Expo Foodtech 2026 i Pick&Pack for Food Industry han tancat aquest dijous a Bilbao les portes després de reunir 7.124 directius i professionals de la indústria alimentària, que han constatat que l’automatització i la innovació tecnològica són clau per optimitzar els processos i millorar la producció i distribució d’aliments i begudes.
La gran fira tecnològica per al sector ha reafirmat, a més, la posició de la capital basca com a epicentre internacional a l’àmbit foodtech, deixant un impacte econòmic de més de 20 milions d’euros per a la ciutat.
Durant dos dies, 261 firmes expositores han mostrat les seves propostes més capdavanteres en robòtica, automatització, maquinària de processament i envasament, seguretat alimentària i ciència aplicada a la producció d’aliments. La cita de referència en tecnologia alimenària ha rebut una delegació d’Itàlia per conèixer de primera mà el seu ecosistema agroalimentari, que combina el pes d’una indústria consolidada amb una creixent activitat en innovació agrifoodtech.
A més, el congrés Food 4 Future World Summit ha reunit 329 directius i experts internacionals del sector per analitzar, debatre i traçar el full de ruta de la indústria alimentària, perfilant els principals reptes i oportunitats en un context marcat per la inflació, la conjuntura geopolítica i els canvis en els hàbits d’un consumidor compromès.
La indústria alimentària europea es troba en un punt d’inflexió on l’eficiència, la sostenibilitat i la innovació tecnològica són determinants per competir i garantir el subministrament. En aquest sentit, l’èxit del canvi cultural depèn d’un lideratge present, àgil i transparent, que combini experiència amb capacitat de decisió i fomenti la diversitat generacional dins de les organitzacions.
“El canvi és una cosa constant. Liderar la transformació del sector implica deixar de ser simples productors per aportar valor. Volem millorar la vida dels consumidors i cuidar el planeta. Això significa escoltar el consumidor i anticipar-nos a les seves necessitats”, va dir Susana Entero, general manager de Kellanova. En aquesta mateixa línia, el CEO de Nestlé Iberia, Jordi Llach, ha apuntat que “la transformació s’accelera i serà més efímera que en el passat. Hem d’acceptar que el sistema alimentari actual no és sostenible a nivell global i actuar amb dades i tecnologia com a eines clau”.
Per la seva banda, el CEO de Deoleo, Cristóbal Valdés, va subratllar la importància de l’agilitat i la proximitat al consumidor i ha afirmat que “els equips han d’entendre que adaptar-se és essencial. No es tracta només de resultats, sinó de generar confiança en les persones i el consumidor”.
El CEO del Grup Nova Pescanova, Jorge Escudero, va afegir que “el món avança a gran velocitat i els reptes arriben abans que puguis reaccionar”. “Per nosaltres, la qualitat i els orígens són fonamentals. Des de la producció fins al client final, cada pas importa, i moltes decisions es prenen des de la central, encara que sempre deixant autonomia local. Treballem de manera constant de manera crisi, preparats per adaptar-nos a canvis d’última hora. Aquesta independència ens permet actuar ràpid i amb confiança”.
En aquest context, la intel·ligència artificial i la digitalització emergeixen com a aliats estratègics. Llach va destacar que “tot és més ràpid i hem d’abraçar aquesta tecnologia, mesurant en temps real allò que fem, allò que ens dóna l’oportunitat d’estar més enfocats”. Per la seva banda, Entero ha indicat que “estem experimentant amb la planificació de la demanda i la seva aplicació en màrqueting i activació comercial, per exemple, per descobrir nous sabors o seleccionar influencers. La IA ens ajuda a perfilar les decisions, però mai a substituir-les”.
Mentrestant, Valdés va precisar que és clau “donar espai als equips perquè descobreixin sense por tot el que es pot fer amb la IA i donar suport a la seva formació”. Com a conclusió, Escudero ha subratllat que “veiem la IA com una cosa compatible, però no substituïble. Ens ajuda a créixer, a ser més eficients ia millorar constantment”.
Pel que fa als hàbits de consum, la disrupció arriba tant per la transformació tecnològica com pels desafiaments demogràfics. La general manager d’Unilever Espanya, Marta González-Mesones, va subratllar que “hem passat de canvis de tendència cada cinc anys a canvis pràcticament en temps real. Invertim en formació d’equips i flexibilitat de receptes per adaptar-nos a canvis geopolítics i satisfer el consumidor”.
Un altre dels factors clau és “l’envelliment de la població i la tornada a la proteïna del mar, que obliguen a replantejar formats i solucions per als consumidors, combinant salut, accessibilitat i conveniència”, va dir el CEO d’Angulas Aguinaga, Óscar Vicente.
Per la seva banda, el general manager de Ferrero, Antonella Sottero, va explicar que “els consumidors demanen transparència, sostenibilitat i conveniència. Hem de treballar amb agilitat, simplificar processos i apostar per la innovació per avançar constantment”. A més, el general manager de Danone, François Lacombe, va expressar que la salut s’ha convertit en una palanca de transformació davant de l’envelliment de la població: “L’alimentació preventiva, la microbiota i el benestar integral són eixos fonamentals per innovar i oferir valor real”.