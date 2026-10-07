Estrella Damm ha estat reconeguda amb tres estrelles als Great Taste Awards 2026, la màxima distinció que atorga aquest certamen internacional d’alimentació i begudes.
Segons ha destacat la companyia, la lager mediterrània ha aconseguit situar-se entre els productes més ben valorats pel jurat, convertint-se en l’única cervesa d’Espanya que ha rebut tres estrelles en aquesta edició.
Organitzats pel Guild of Fine Food, els Great Taste Awards són el certamen d’alimentació i begudes més gran i prestigiós del món. Cada any, un jurat independent format per xefs i experts del sector avalua milers de productes de tot el món mitjançant tastos a cegues en què el sabor és el principal criteri de valoració. Les tres estrelles, la màxima distinció del concurs, es concedeixen únicament als productes més ben valorats: només el 2% de les més de 15.000 referències presentades ha obtingut aquest reconeixement.
Aquest nou reconeixement se suma a una trajectòria avalada pels principals certàmens cervesers del món i consolida Estrella Damm com la cervesa d’Espanya més premiada de la història. Només el 2025, va rebre 16 reconeixements internacionals, entre els quals destaquen l’Or amb una puntuació de 100 sobre 100 als World Beer Challenge —la màxima nota atorgada pel concurs— i el reconeixement Country Winner en la categoria International Lager dels World Beer Awards, que la va acreditar com la millor cervesa lager d’Espanya. El 2026, la marca continua ampliant aquest palmarès amb nous reconeixements internacionals.
Elaborada des del 1876 seguint la recepta original a base de malt d’ordi, arròs i llúpol, amb ingredients 100% naturals —sense additius ni conservants— procedents d’agricultors locals, l’equilibri entre les seves notes de cereal i la seva amargor subtil l’ha convertit en una de les cerveses més reconegudes en els principals concursos internacionals.