Espanya celebra el Dia Mundial del Whisky com a segon productor de la UE

Espanya celebra aquest dissabte, 16 de maig, el Dia Mundial del Whisky, consolidant-se com el segon major productor d’aquesta beguda destil·lada a la Unió Europea, només per darrere d’Irlanda. El mercat europeu del whisky va aconseguir en 2025 un valor de 27.090 milions de dòlars, amb una previsió de creixement del 7,13% per a 2026.
A nivell nacional, el whisky manté una posició destacada, sent la beguda espirituosa amb major consum a Espanya, amb un 27% de participació en el mercat d’espirituosos en 2024, seguit de la ginebra (23%) i els licors (20%).
L’efemèride, que se celebra el tercer dissabte de maig, ret homenatge a una de les begudes més consumides internacionalment. La seva història es remunta a 1494 a Escòcia, destacant la seva tradició destil·ladora europea.
Quant a la seva relació amb el sector agroalimentari, el whisky té una estreta vinculació, ja que s’elabora a partir de matèries primeres agrícoles com l’ordi, el blat, el blat de moro o el sègol, formant part de les més de 144.000 hectàrees de cultius dedicats a Espanya a l’elaboració de begudes espirituoses. A més, més de 3.800 centres de producció de whisky en tot el país contribueixen al teixit productiu, amb una forta presència en zones rurals i generant ocupació en sectors com l’hostaleria i el turisme.
Enguany, l’interès per la cultura del whisky tindrà una important fita amb la celebració de la Bilbao Whisky Topaketa 2026, una trobada internacional que se celebrarà del 12 al 16 de juny a la ciutat basca. Durant aquests dies, Bilbao es convertirà en un punt de referència per a professionals de l’hostaleria, bartenders, distribuïdors, dissenyadors i experts del sector.
Bosco Torremocha, director executiu d’Espirituosos Espanya, ha assenyalat que “el whisky representa tradició, innovació i cultura de producte. És una categoria amb enorme capacitat de connexió amb l’hostaleria, la gastronomia i les noves tendències de consum adult responsable, a més de ser un motor econòmic i agroalimentari de primer nivell per a Espanya”.