En el marc de la 81a Assemblea General de les Nacions Unides, que se celebra del 22 al 28 de setembre a Nova York i reuneix representants de prop de 190 països, Enrique Riquelme, president i fundador del Grup COX, ha participat en diverses trobades centrades en els principals reptes econòmics, socials i energètics a escala global.
Dins del programa de conferències, el president de Cox va intervenir en el panell ‘Impulsant la competitivitat: una aliança birregional per finançar una transició energètica justa i un creixement resilient’, coorganitzat per la CEAPI (Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica) i el PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament), on va compartir la visió de la companyia sobre els reptes i les oportunitats de la transició energètica a Amèrica Llatina i el Carib.
Al llarg de la seva intervenció, Enrique Riquelme va remarcar que «estem vivint un context global d’alta incertesa i volatilitat, i que aquest tipus de trobades són espais de diàleg fonamentals per generar oportunitats de cooperació regional davant d’una situació global adversa». També va afegir que aquest context «perjudica la inversió i la capacitat dels governs en àmbits tan crítics com l’energia i l’aigua, infraestructures essencials per a la vida, l’economia, la productivitat, la digitalització, la industrialització i l’estabilitat social».
Així mateix, va advertir que l’actual context geopolític dificulta la inversió i la capacitat dels governs per impulsar projectes estratègics en àmbits com l’energia i l’aigua, infraestructures que va qualificar d’essencials per a la vida, la productivitat, la digitalització, la industrialització i l’estabilitat social.
Un dels principals missatges traslladats pel fundador de Cox va ser la necessitat de reforçar les xarxes elèctriques per fer possible una transició energètica efectiva.
En aquest sentit, va afirmar que «el present i el futur de la transició energètica depenen de l’existència de xarxes modernes, flexibles i interconnectades», i va subratllar que l’electrificació de l’economia, l’expansió dels centres de dades, la intel·ligència artificial o la mobilitat elèctrica exigiran una capacitat energètica i una qualitat de xarxa significativament superiors a les actuals.
L’agenda institucional d’Enrique Riquelme als Estats Units continuarà durant els propers dies amb noves participacions en trobades dedicades a l’enfortiment de les relacions entre Europa i Llatinoamèrica.
Divendres vinent, el president de Cox clausurarà una conferència centrada en els reptes i les oportunitats d’Iberoamèrica, reafirmant el compromís de la companyia amb el desenvolupament d’aliances internacionals en sectors estratègics com l’energia, l’aigua i les infraestructures.