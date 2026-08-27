La vitrificació atura gairebé completament l’activitat metabòlica de l’òvul, de manera que conserva l’edat biològica que tenia en el moment de la congelació, independentment dels anys que romangui emmagatzemat.
Quan un òvul es vitrifica, la seva activitat metabòlica s’atura gairebé per complet. Això significa que no envelleix, de manera que un ovòcit congelat als 30 anys es comportarà, en desvitrificar-se, d’acord amb aquesta edat biològica, independentment que hagi estat conservat durant 10, 15 o 20 anys.
Aquesta és una de les característiques més rellevants d’aquesta tècnica, segons va explicar el doctor Manuel Muñoz, director d’IVI Alacant, clínica que forma part del grup que va introduir la vitrificació d’ovòcits a Europa de la mà de la doctora Ana Cobo. La taxa de supervivència dels ovòcits després de la descongelació supera el 95%, tot i que pot disminuir en dones de més de 38 anys, fet que converteix l’edat en el moment de la congelació en el factor clínic més determinant del procés.
El procediment en si és equivalent, en la seva fase d’estimulació, al d’una fecundació in vitro. Durant aproximadament deu dies, la pacient rep hormones FSH i LH per via subcutània per estimular la maduració simultània de diversos fol·licles. Una vegada que el seguiment fol·licular i els paràmetres hormonals indiquen que els òvuls estan preparats, es realitza la punció sota sedació.
Després d’una recuperació d’entre 60 i 90 minuts, la pacient pot marxar a casa i sap aquell mateix dia quants ovòcits madurs s’han pogut vitrificar. El protocol d’estimulació, segons va destacar el doctor Muñoz, es dissenya de manera individualitzada d’acord amb els paràmetres de reserva ovàrica de cada dona.
Pel que fa al temps de conservació, el doctor va diferenciar dos àmbits. Biològicament, no hi ha evidència d’un deteriorament progressiu associat al pas del temps, atesa aquesta aturada metabòlica que produeix la vitrificació. Legalment, la normativa espanyola tampoc estableix un termini màxim. El límit és clínic i respon al consens generalitzat en reproducció assistida de no utilitzar ovòcits vitrificats més enllà de l’edat mitjana d’arribada a la menopausa, que a Espanya se situa al voltant dels 51 anys.
Sobre el millor moment per preservar la fertilitat, el doctor Muñoz va precisar que el declivi de la funció ovàrica comença de mitjana als 35 anys, però no totes les dones l’experimenten amb la mateixa intensitat ni en el mateix moment. Per això, tot i que la recomanació general és vitrificar abans d’aquesta edat, els millors resultats s’obtenen durant la dècada dels 20, quan els ovòcits ofereixen el seu màxim potencial.