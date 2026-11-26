L’especialització en la formació és una eina essencial per afrontar aquest procés selectiu, que respon a l’augment de la demanda de professionals en un sector que eleva a 466 les places ofertades per Enaire entre 2024 i 2026 i que preveu incorporar més de 300 controladors addicionals fins al 2030, segons dades de Supera Oposiciones.
Els aspirants a les 159 noves places de controlador aeri convocades recentment per Enaire coincideixen que l’especialització en la formació és una eina essencial per afrontar aquest procés i assolir l’èxit en forma d’aconseguir una d’aquestes places. Per això, busquen centres formatius que donin resposta a aquesta necessitat, segons dades de Supera Oposiciones.
La professió de controlador aeri continua despertant un notable interès entre les persones que busquen una nova sortida professional, segons el centre d’alt rendiment per a opositors pertanyent al grup educatiu thePower Education, especialitzat en la preparació de processos selectius d’accés a l’ocupació pública. Així, les darreres convocatòries han registrat entre 3.600 i 4.300 aspirants inscrits, tot i que una part d’ells finalment no arriba a presentar-se a les proves. L’augment de la demanda de professionals en aquest sector ha elevat a 466 les places ofertades per Enaire entre 2024 i 2026, que preveu incorporar més de 300 controladors addicionals fins al 2030.
En aquest context, la formació especialitzada s’ha convertit en un factor clau per afrontar amb èxit el procés selectiu, ja que les proves avaluen diferents aptituds i coneixements, des de capacitats cognitives i psicotècniques fins a l’anglès i les competències específiques relacionades amb l’exercici professional. Com a exemple, aquest model va facilitar que, en la darrera convocatòria, 24 alumnes de Supera Oposiciones aconseguissin una plaça de controlador aeri a Enaire i que nou d’ells se situessin entre els 50 millors candidats d’Espanya.
Sobre aquest procés, Juan Carlos Romero, expert en oposicions de controlador aeri de Supera Oposiciones, va assenyalar que «el trànsit aeri a Espanya està creixent molt més ràpidament del que s’havia previst i molt per sobre de la mitjana europea. Les previsions oficials s’han superat àmpliament, cosa que fa que cada vegada sigui més important anticipar les necessitats de professionals que tindrà el sector en els pròxims anys».
«El creixement del trànsit aeri i les previsions fins al 2030 mostren que el control aeri continuarà sent una professió fonamental. Ens trobem davant d’un sector que necessita incorporar talent i que ofereix oportunitats a persones amb perfils molt diferents, sempre que tinguin les aptituds i la preparació necessàries», va afegir.
Per a Romero, l’exigència del procés selectiu i la diversitat de competències que s’avaluen fan que la preparació tingui un paper fonamental. «No hi ha un únic perfil de persona que aconsegueixi una plaça. Cada any trobem candidats de diferents edats, estudis i trajectòries professionals. L’important és desenvolupar les habilitats que exigeix el procés de selecció i afrontar totes les proves amb una preparació adequada», va indicar.
RELLEU GENERACIONAL PENDENT
Segons les darreres dades d’Enaire, entre el gener i l’octubre del 2026 es van gestionar 2.198.328 vols a Espanya, un 4,3 % més que en el mateix període del 2025, exercici que ja havia marcat xifres rècord. A més, el volum de trànsit aeri supera en un 18,6 % els nivells del 2019, davant de l’increment de l’1,4 % registrat a Europa.
La nova convocatòria s’emmarca en un escenari de creixement sostingut de l’activitat aèria. Enaire preveu, en el seu Pla de Vol 2030, un increment del trànsit d’aproximadament el 3,4 % anual durant els pròxims cinc anys i ha anunciat la incorporació de més de 300 controladors en l’horitzó del 2030.
A aquest augment de l’activitat s’hi afegeix un altre repte: el relleu generacional. Segons va explicar Romero, la interrupció de les convocatòries durant gairebé una dècada, entre el 2006 i el 2016, va contribuir a l’envelliment de les plantilles, una situació que ara requereix noves incorporacions.
«Ens trobem en un moment especialment important per al relleu generacional dels controladors aeris. Durant anys no es van convocar noves places i ara coincideixen dues necessitats: renovar les plantilles i respondre a un volum de trànsit que continua creixent», va comentar.
L’expert va destacar, a més, que la incorporació d’aquests professionals no és immediata. El procés de selecció i formació d’un controlador aeri es pot allargar entre dos i tres anys, fet que obliga a fer una planificació a llarg termini.