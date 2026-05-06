Els alcaldes de Viento Alto demanen no continuar retardant l’inici del Clúster Maestrazgo

Els alcaldes dels municipis del Maestrazgo, representats per l’Associació Viento Alto, han tornat a dirigir-se al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) per a sol·licitar que es resolguin els recursos administratius pendents i es doni inici a les obres del projecte eòlic Teruel Clúster Maestrazgo.
Els alcaldes subratllen en la seva carta que no existeix cap justificació legal que impedeixi l’execució del projecte, i expliquen que “després de personar-se com a part perjudicada en el cas Forestalia i accedir a l’expedient, han comprovat que no existeix cap informe de la UCOMA que qüestioni el projecte eòlic, i que totes irregularitats es refereixen exclusivament a instal·lacions fotovoltaiques, alienes al projecte eòlic”.
Des de Viento Alto recorden a més a la ministra Aagesen que “aquesta falta de proves ha portat al Jutjat d’Instrucció nº1 de Terol a descartar la urgència cautelar i que finalment ha ajornat sine die l’eventual celebració de la vista sobre mesures cautelars, al no apreciar indicis que justifiquin la seva adopció”. Un rebuig de mesures cautelars que també va ser dictat pel Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en diferents ocasions.
Els alcaldes consideren que no existeix cap motiu legal que impedeixi l’inici de la construcció del parc eòlic i insten el Miteco a resoldre sense més demora els recursos pendents i a permetre que s’iniciï immediatament la construcció d’un projecte que “compta amb el suport unànime dels municipis implicats i és fonamental per al desenvolupament econòmic i social de la comarca”. En la seva missiva adverteixen a la ministra que “no fer-ho suposa assumir la responsabilitat política de continuar castigant injustificadament a un dels territoris més vulnerables enfront del repte demogràfic”.
Els alcaldes han destacat també en la seva carta la urgència d’iniciar les obres per a posar en marxa més de cent mesures socials i econòmiques que beneficiaran als seus veïns.
Els responsables municipals sol·liciten al Miteco que actuï urgentment i resolgui els recursos administratius pendents, permetent així que el projecte avanci conforme a la legalitat i que els seus beneficis puguin començar a materialitzar-se per al Maestrazgo.