ElClásico es disputarà diumenge vinent, 25 d’octubre, però la rivalitat entre blancs i blaugranes començarà dos dies abans a Madrid. Legends The Home of Football traslladarà l’emoció d’un dels partits més esperats del panorama futbolístic al món dels videojocs amb un torneig presencial d’EA Sports FC 27, en què 64 aficionats tindran l’oportunitat de defensar els colors d’un dels dos equips i portar-lo a la victòria sobre el terreny virtual.
La cita tindrà lloc divendres, 23 d’octubre, de les 17 a les 23 hores, a la planta -1 de Legends, al bell mig de la Puerta del Sol de Madrid. Durant sis hores, els participants canviaran la gespa pels comandaments per posar a prova les seves habilitats en una competició amb una única regla: només es podrà jugar amb el Reial Madrid o el FC Barcelona. D’aquesta manera, el museu convertirà els moments previs al gran duel de diumenge en una jornada marcada per la competició, la rivalitat i la passió pel futbol.
Les 64 places del torneig estaran obertes a tots els aficionats que vulguin posar a prova el seu talent a EA Sports FC 27. Per optar a una plaça, els interessats hauran de completar el formulari d’inscripció, disponible a la biografia del perfil oficial d’Instagram de Legends. L’organització seleccionarà els jugadors i es posarà en contacte amb ells per confirmar-ne la participació. També establirà una llista de reserva per cobrir possibles baixes.
Més enllà de l’emoció de disputar el partit virtual, la competició oferirà diversos premis als millors jugadors. El guanyador rebrà una samarreta del Reial Madrid CF o del FC Barcelona, un Golden Pass de Legends i un codi del videojoc EA Sports FC 27. A més, la seva victòria quedarà immortalitzada al museu, on s’exposarà una fotografia emmarcada del campió com a MVP Legends de FC 27 a la sala d’EA Sports.
El segon classificat també rebrà un Golden Pass de Legends i un codi del videojoc. Per la seva banda, els 64 participants obtindran marxandatge i una entrada gratuïta per visitar el museu aquell mateix dia, on podran recórrer una col·lecció dedicada a la història del futbol i a alguns dels seus grans protagonistes.
Amb aquesta iniciativa, Legends se suma a l’expectació que envolta ElClásico i proposa una manera diferent de viure la prèvia del partit, traslladant la històrica rivalitat del futbol espanyol a una competició en què els aficionats seran els protagonistes. Perquè, tot i que el resultat del partit de diumenge encara està per decidir, el primer guanyador d’ElClásico es coneixerà divendres a Legends.