La plaça núm. 102 de la Secció Civil del Tribunal d’Instància de Madrid ha rebutjat la sol·licitud del Reial Madrid de suspendre cautelarment l’eficàcia obligatòria del Protocol guia davant situacions de discriminació, violència o assetjament en l’àmbit del futbol professional, aprovat per LALIGA per prevenir i actuar davant aquest tipus de conductes.
Segons ha informat LALIGA, el procediment té l’origen en la demanda presentada pel Reial Madrid contra l’acord de la Comissió Delegada de LALIGA que va aprovar el protocol. El club en demanava la nul·litat en considerar que l’adhesió no podia tenir caràcter obligatori i, de manera simultània, va sol·licitar al Tribunal la suspensió cautelar de la seva aplicació mentre es resolia el procediment principal.
En la seva interlocutòria, el Tribunal conclou que el Reial Madrid no ha justificat la concurrència dels requisits necessaris per obtenir la tutela cautelar i, per tant, paralitzar l’aplicació del Protocol guia mentre es resol el procediment principal, en què es demana la nul·litat de l’acord pel qual l’òrgan competent de LALIGA va aprovar el document.
Pel que fa al fons de la qüestió, la resolució assenyala que el Protocol guia «ha estat elaborat i aprovat en compliment d’aquest precepte legal», en referència a l’article 4.5 de la Llei de l’Esport, que obliga les lligues professionals a disposar d’aquest tipus de protocols i posar-los a disposició dels clubs perquè els subscriguin. D’aquesta manera, el Tribunal confirma que LALIGA no només va actuar amb plena habilitació legal, sinó també en compliment d’un mandat exprés del legislador com a organitzadora de les competicions de Primera i Segona Divisió.
El Tribunal també rebutja un dels principals arguments esgrimits pel Reial Madrid per justificar la petició de suspensió provisional: que qualsevol incompliment del Protocol guia podria comportar la no-inscripció del club de cara a la nova temporada. En aquest sentit, la interlocutòria conclou que el protocol no altera el règim d’inscripció dels clubs a la competició i, compartint els arguments de LALIGA, recorda que aquest règim està regulat pels Estatuts de l’organització i que no pot ser modificat mitjançant un protocol. Per tant, descarta el risc d’exclusió de la competició al·legat pel club demandant.
Per tot plegat, el Tribunal desestima la sol·licitud de mesures cautelars presentada pel Reial Madrid i imposa les costes de l’incident a la part demandant. El procediment sobre el fons de l’assumpte continuarà la seva tramitació i la interlocutòria es pot recórrer davant l’Audiència Provincial de Madrid.
El Protocol guia es va presentar el mes de març passat a l’estadi Riyadh Air Metropolitano, en el marc del II Congrés d’Emergències als Estadis organitzat per LALIGA. L’acte va comptar amb la participació del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, així com de representants de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, responsables d’emergències dels clubs, personal sanitari i altres institucions implicades en la seguretat dels espectacles esportius.
LALIGA va indicar que, impulsat en compliment de la Llei de l’Esport, el Protocol guia estableix un model comú de prevenció i actuació davant situacions de discriminació, violència o assetjament, i que des de la seva aprovació ha comptat amb el suport de la gran majoria dels clubs del futbol professional.
«L’oposició a l’aplicació d’aquest Protocol guia suposa qüestionar una eina concebuda per donar resposta a una exigència legal i a una demanda social creixent perquè el futbol professional sigui un espai segur, igualitari i respectuós per a tothom», assenyala LALIGA.