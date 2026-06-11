Real Betis Balompié llançarà un concurs d’idees per al disseny conceptual de la pròxima samarreta especial del partit Forever Green de la temporada 2026/2027.
El Museu Rus de Màlaga va acollir aquest dimecres una nova edició del Forever Green Day, organitzat pel club verd-i-blanc, que va reunir especialistes i professionals compromesos amb la sostenibilitat. Aquest esdeveniment anual reforça així la seva posició com “un dels principals espais de trobada a Europa per abordar els reptes ambientals des de la col·laboració entre esport, empresa, ciència i innovació”, segons va explicar l’organització.
Durant la celebració d’aquesta cita es va anunciar que el club obrirà un concurs d’idees per al disseny conceptual de la pròxima samarreta especial del partit Forever Green de la temporada 2026/27. Es tracta d’una iniciativa pionera, de convocatòria oberta, que permetrà per primera vegada que aficionats i ciutadania participin en la creació d’aquesta peça, que cada any genera una gran expectació.
La posada en marxa d’aquest projecte, que es presentarà amb més detall en les pròximes setmanes, permetrà recollir propostes d’històries, materials, dissenys o conceptes vinculats a la sostenibilitat, amb l’objectiu de trobar la idea que inspiri la campanya mediambiental Forever Green 2027. La iniciativa reforça així el paper de la participació social com a motor de canvi i conscienciació.
Ponències
Al llarg de la jornada es va reflexionar sobre la capacitat del futbol per generar consciència social i amplificar missatges amb impacte global, aprofitant el seu abast per inspirar canvis de comportament i promoure solucions davant els reptes ambientals més urgents. Amb representants de diferents esports i experts procedents de diversos àmbits i països, el club va voler posar en relleu el valor de la col·laboració internacional i multidisciplinària.
Inaugurada pel conseller del Real Betis Balompié i patró de la Fundació, Rafael Muela, i pel director general del Málaga CF, Enrique Pérez, la cita va servir per compartir experiències, projectes innovadors i casos d’èxit que mostren com la col·laboració entre sectors pot accelerar la transició cap a un model més sostenible.
La primera intervenció va anar a càrrec del professor Ángel Enrique Salvo Tierra, de la Universitat de Màlaga, amb la ponència sobre la importància de la biodiversitat urbana i els espais verds a les ciutats. Aquesta línia connecta amb la campanya del club “La vida en verd comença al barri”, vinculada a la preservació de l’arbrat.
Posteriorment va intervenir la responsable de sostenibilitat de l’Udinese Calcio, Piera Abramo, que va presentar un cas sobre innovació en estadis sostenibles i generació d’energia neta a través de comunitats energètiques locals.
També es va exposar un projecte de materials vegans elaborats a partir de residus de la indústria de l’oli d’oliva, destacant el potencial de l’economia circular a Andalusia, així com una ponència sobre la restauració del coral mediterrani i la protecció dels ecosistemes marins.
Reconeixements i tancament
L’acte va incloure el lliurament dels Premis Forever Green 2026, que reconeixen iniciatives destacades en sostenibilitat ambiental des de l’esport, la divulgació i l’activisme. Entre els guardonats hi havia el torneig de Wimbledon, el Desert Vipers de criquet, el divulgador Ernesto Montoya, l’entitat Viva con Agua i el mitjà EFE Verde.
La jornada es va tancar amb un còctel elaborat amb productes de proximitat i temporada, en línia amb els valors del projecte, i amb espais de networking entre els assistents.