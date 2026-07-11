El primer equip masculí del Bàsquet Girona passa a competir amb el nom de FIATC Girona

El Bàsquet Girona inicia una nova etapa de la mà de FIATC, el principal patrocinador, que es converteix també en el naming partner del club. Des d’aquesta temporada 2025-2026, el primer equip masculí passa a competir oficialment sota el nom de FIATC Girona, després que les dues parts hagin acordat reforçar una aliança que les uneix des de fa vuit temporades i que continua consolidant una relació que ha crescut al mateix ritme que el projecte esportiu.
L’acord té una vigència de tres temporades i se’n podrà prorrogar una quarta. L’anunci s’ha realitzat aquest divendres al pavelló de Fontajau, en un acte que ha comptat amb la participació del president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, i del director general de FIATC, Joan Manuel Castells, davant de membres del consell, jugadors i equip tècnic del club, representants de FIATC, altres patrocinadors i convidats. Durant la presentació, conduïda per la periodista Clara Vicenç, el club i l’asseguradora han definit aquest acord com un pas natural en la seva relació, ja que cada cop que el Bàsquet Girona ha fet un pas endavant, FIATC ha estat al seu costat.
La relació entre les dues entitats es remunta al 2018, quan l’asseguradora va apostar pel projecte durant els primers anys de trajectòria. Des de llavors, ha acompanyat el club a les seves principals fites, des dels ascensos de categoria fins a la seva consolidació a la Lliga Endesa (ACB), convertint-se el 2022 en el seu principal patrocinador. El nou naming representa l’evolució d’aquest camí compartit i reforça una aliança basada en el compromís, la proximitat i la voluntat comuna de seguir impulsant el projecte a llarg termini, tant dins com fora de la pista.
“És un moment històric per a nosaltres. Des del primer dia que presentem el repte i el projecte a FIATC, han mostrat aquest compromís amb nosaltres. Entenen perfectament l’impacte que pot tenir un club com a marca i com a eina social. Estem molt agraïts a totes les persones de FIATC que han fet possible aquest acord i que confien en nosaltres i d’ara endavant amb una gran responsabilitat d’encarar els reptes que nosaltres”, ha posat en valor Marc Gasol, president i impulsor del club.
En la mateixa línia s’ha pronunciat el director general de FIATC, Joan Manuel Castells, que ha indicat que “els projectes més sòlids són aquells que es construeixen amb temps, confiança i constància. Així ha estat la relació entre FIATC i el Bàsquet Girona durant aquests set anys. Avui el nostre nom passa a formar part del primer equip perquè també sentim aquest projecte com a propi pels valors que compartim amb el club. decidim acompanyar-ho des dels seus inicis”.
El nou acord tindrà una vigència inicial de tres temporades, amb opció a una quarta, i reforçarà la col·laboració entre les dues entitats tant al primer equip masculí com a nous projectes vinculats al desenvolupament del club.