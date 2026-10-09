El Museu Carmen Thyssen Barcelona inicia el seu recorregut internacional abans de l’obertura de la seva futura seu al Palau Marcet, l’edifici dels antics cinemes Comèdia. La institució es presenta per primera vegada fora de Barcelona amb l’exposició ‘Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen’, que es podrà visitar al Palazzo Albergati de Bolonya del 9 d’octubre de 2026 al 29 de març de 2027.
Dos anys abans de l’obertura prevista de la seu del museu a Barcelona, aquesta primera gran exposició internacional reuneix més d’un centenar d’obres de 40 artistes i anticipa una part del relat i de la col·lecció del futur museu. Més de la meitat de les peces provenen de la Col·lecció Carmen Thyssen Barcelona, complementades amb préstecs de museus, fundacions, galeries i col·leccions privades.
Abans d’iniciar la seva activitat a Barcelona, el Museu Carmen Thyssen Barcelona comença a fer-se present més enllà de la ciutat: activa i projecta la seva col·lecció, construeix un relat curatorial propi, estableix aliances amb altres institucions i porta el patrimoni artístic català a nous públics. A la inauguració de la mostra hi han participat Carmen Thyssen-Bornemisza, el comissari de l’exposició, Jordi Falgàs, i Juan Manuel Sevillano, president de Stoneweg Culture, que han presentat el projecte a Bolonya davant de representants del món cultural i dels mitjans de comunicació.
«La meva passió per l’art català ve de molt lluny, de la meva família i dels meus primers anys. Veure avui aquestes obres reunides a Bolonya, en la primera gran exposició internacional del Museu Carmen Thyssen Barcelona, m’emociona profundament», ha afirmat Carmen Thyssen-Bornemisza. «És una oportunitat extraordinària per compartir amb el món la riquesa de l’art català de finals del segle XIX i principis del XX, i el primer pas d’un projecte que neix amb vocació internacional i amb la il·lusió de contribuir a la vida cultural de Barcelona, una ciutat amb la qual sempre hem mantingut un vincle molt especial», ha afegit.
LABORATORI DEL MODERNISME
‘Da Gaudí a Picasso’ parteix d’una tesi central: Barcelona no va ser simplement l’escenari on van coincidir alguns dels grans noms de l’art del segle XX, sinó un dels espais on es van generar les relacions, els estímuls i les tensions que van contribuir al naixement de l’art modern.
Entre finals del segle XIX i les primeres dècades del XX, la transformació urbana, la industrialització, el port, les galeries, les acadèmies, els cafès i la vida cultural barcelonina van configurar un ecosistema creatiu excepcional. Hi van conviure mestres, deixebles, companys i rivals; artistes locals i creadors arribats d’altres territoris, en diàleg constant amb París i amb els principals centres artístics europeus.
El recorregut permet entendre Picasso, Miró o Dalí dins d’aquest context compartit i també posa en primer pla noms essencials com Eliseu Meifrèn, Modest Urgell, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Hermen Anglada-Camarasa, Joaquim Sunyer, Josep Maria Sert, Josep de Togores o Manolo Hugué.
Comissariada per Jordi Falgàs, especialista de referència en modernisme català i amb una destacada trajectòria curatorial internacional, l’exposició construeix aquest relat a través de quatre grans moments de transformació artística.
En paraules del comissari, Jordi Falgàs, «la diversitat d’artistes que reuneix aquesta exposició ofereix al públic una oportunitat extraordinària d’apropar-se a la història de l’art des d’una perspectiva diferent, més àmplia i més rica. Aquesta capacitat d’obrir noves mirades és un dels grans valors de la Col·lecció Carmen Thyssen i adquireix una dimensió especialment rellevant davant la creació del futur Museu Carmen Thyssen Barcelona».
Per la seva banda, Juan Manuel Sevillano, president de Stoneweg Culture, ha destacat que «avui, en certa manera, el museu neix abans d’estar construït. Aquesta és la nostra primera exposició i, a través seu, expliquem l’essència de la raó de ser del Museu Carmen Thyssen Barcelona. Aquest museu culmina, en certa manera, un període llarguíssim de col·leccionisme sistemàtic, estratègic i sensible per part de la baronessa Thyssen. El nostre objectiu és recuperar l’orgull per una època en què Barcelona es va convertir en la ciutat dels prodigis».
ART MODERN
El recorregut parteix del realisme i el naturalisme de finals del segle XIX, passa per l’esclat del modernisme i l’activitat creativa generada al voltant d’espais com Els Quatre Gats, aborda el noucentisme i culmina amb les avantguardes, amb artistes com Joan Miró, Salvador Dalí, Joaquim Torres-García, Rafael Barradas o Josep de Togores.
En l’any del centenari de la mort d’Antoni Gaudí, la mostra també dedica una atenció especial al paper de l’arquitecte i a la transformació visual i cultural que el modernisme va imprimir a Barcelona. El recorregut es completa amb material audiovisual, fotografies d’arxiu i recursos immersius que contribueixen a reconstruir l’atmosfera cultural i urbana del període.
L’exposició es presenta al Palazzo Albergati de Bolonya, un dels espais italians de referència per a les grans exposicions temporals.
Produïda i organitzada per Arthemisia en col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen Barcelona, i amb el patrocini institucional de l’ambaixada d’Espanya a Itàlia i l’Ajuntament de Bolonya, ‘Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen’ acosta al públic italià un relat sobre la Barcelona que va contribuir a transformar l’art europeu entre finals del segle XIX i les primeres dècades del XX.
A les obres de la Col·lecció Carmen Thyssen s’hi sumen préstecs procedents de la Fundació Joan Miró, el Museu de Montserrat, la Sala Parés, Artur Ramon Art, el Museu d’Història de Girona, el Museu del Disseny de Barcelona amb la Càtedra Gaudí, Palau Antiguitats, el Museu del Modernisme de Barcelona i la Fundació Catalunya La Pedrera, a més de destacades col·leccions privades.
La participació de museus, fundacions, galeries i col·leccionistes amplia el relat de la mostra i reflecteix, alhora, la voluntat del Museu Carmen Thyssen Barcelona de néixer integrat en l’ecosistema cultural català, a partir de la cooperació entre institucions públiques i privades.
BARCELONA, 2028
El Museu Carmen Thyssen Barcelona té prevista l’obertura el 2028 al Palau Marcet, a la confluència del passeig de Gràcia amb la Gran Via, a l’edifici dels antics cinemes Comèdia.
Impulsat per Stoneweg Culture, la divisió cultural de Stoneweg Places & Experiences, el Museu Carmen Thyssen Barcelona estarà dedicat a l’art català dels segles XIX, XX i XXI i neix amb la voluntat de preservar, estudiar, interpretar i projectar aquest patrimoni, complementant i enriquint l’oferta cultural de Barcelona. La programació del museu, però, anirà més enllà de la col·lecció permanent: les exposicions temporals hi tindran un pes central i permetran ampliar la mirada cap a altres períodes, disciplines i contextos artístics.
Bolonya es converteix així en el primer capítol d’un projecte museístic que comença a desenvolupar la seva activitat abans de l’obertura de la seu i a construir el seu paper dins de l’ecosistema cultural de Barcelona.
Aquesta exposició s’emmarca en l’aposta de la divisió cultural de Stoneweg per reforçar i consolidar la seva activitat i rellevància en el sector. El seu model combina inversió, desenvolupament i gestió, en col·laboració amb institucions, artistes i socis especialitzats, per impulsar projectes rellevants, amb un alt nivell curatorial, i explorar noves maneres d’acostar la cultura al públic.
Un dels principals eixos d’aquesta activitat és el Museu Carmen Thyssen Barcelona, la seu permanent del qual obrirà les portes a finals del 2028, però que ja desenvolupa la seva activitat com a institució, tal com demostra aquesta exposició a Bolonya.
La divisió també compta amb altres projectes de gran impacte, com el futur centre cultural Gate Godó i Trias, a l’Hospitalet de Llobregat; el desenvolupament d’un nou espai interactiu de gran format a l’antic IMAX del Port Vell, inaugurat aquesta mateixa setmana amb Iniesta Experience; o el Palau Martorell, consolidat com a espai de referència a Barcelona per a exposicions de format mitjà, amb una programació de qualitat i una gran resposta del públic.