El futur del sector agroalimentari: l’agroindustrialització

La transformació digital és la palanca imprescindible per donar resposta de manera intel·ligent, sostenible i inclusiva als desafiaments a què s’enfronta el sector agroalimentari a Espanya. El canvi climàtic i l’augment d’efectes climatològics adversos que afecten directament els cultius i la seva producció, com la manca de pluja que pateix el camp any rere any preocupen cada cop més la indústria, obligant a accelerar-ne la digitalització per mitigar les possibles conseqüències.

Segons l’estudi ‘Les tendències en l’alimentació a Agritech i FoodTech el 2023’ elaborat per la Fundació Europea per a la innovació i aplicació de la Tecnologia (INTEC) i Minsait, companyia d’Indra líder en transformació digital, Espanya ja és el quart país europeu que més inverteix en startups agroalimentàries. L’any passat va augmentar un 69,5% la inversió en aquestes empreses respecte al 2021, i el 14% del total de les operacions d’inversió en startups del país.

A més, a Espanya hi ha 459 startups dedicades al sector, un 8% més que el 2021, que han creat 1.470 llocs de treball, cosa que demostra el potencial del sector agroalimentari per generar nova ocupació i contribuir a la millora del sector i creixement econòmic del país.

TECNOLOGIA

Com en molts sectors, la innovació digital és una peça clau que tota la cadena agroalimentària requereix per continuar creixent. En aquest sentit, l’informe posa en relleu l’avenç en transformació digital globalment, ja que la seva inversió ha continuat creixent per sobre del 10% respecte a anys anteriors.

Aquesta inversió es tradueix en un clar avenç tecnològic cap a la implementació de noves plataformes de precisió que faciliten una major seguretat alimentària i més traçabilitat a través de la utilització d’anàlisi de Big Data i control de dades, com el nivell de plagues, la maduració dels fruits, els nivells d’aigua o la humitat.

L’informe també reflecteix la rellevància que està adquirint l’ús d’intel·ligència artificial al sector, ja que preveu que el seu ús creixi un 30% al llarg de l’any. La IA permetrà, entre altres coses, monitorar i predir el clima per mitigar els impactes de sequeres, calamarsa i inundacions, millorant així l’eficiència i la sostenibilitat en la producció agrícola. En la mateixa línia, la introducció de robòtica en la gestió de les plantacions i les granges facilita l’eficiència i l’estalvi en costos, que combinada amb la intel·ligència artificial i les càmeres espectrals serà una pràctica cada vegada més habitual en la recollida d’aliments.

L’aplicació de totes aquestes tecnologies avançades dona resposta al repte de l’agroindustrialització, per al qual Minsait ofereix a les companyies del sector tecnologia com a drons, sensors o anàlisi de dades que afavoreixen l’eficiència en la producció i redueixen l’ús de recursos, a més de preservar en el cas de la ramaderia, la salut animal i el benestar.

MODEL

Des de fa anys l’agricultura i la ramaderia s’enfronten a la manca de relleu generacional, que afecta directament l’escassetat de mà d’obra del sector. Per minimitzar aquesta problemàtica, Minsait impulsa un model de territori rural intel·ligent que engloba l’adopció de tecnologies i pràctiques sostenibles, així com la promoció de la comercialització de proximitat i l’intercanvi de recursos entre productors mitjançant l’automatització i la robòtica avançada.

Aquest nou model operatiu també contempla l’ús de tecnologies avançades com l’automatització i la robòtica avançada per tal de millorar i augmentar la producció i els ingressos al llarg de la cadena de subministrament d’aliments.

SOSTENIBILITAT

Altres claus que recull l’estudi és la importància de la sostenibilitat a través de la implementació d’estratègies respectuoses amb el medi ambient.

Seran claus les noves mesures a adoptar per reduir els aproximadament 1.300 milions de tones d’aliments que es desaprofiten anualment, així com la nova tendència de convertir els residus en combustible i adobs orgànics. Apostar per solucions tecnològiques que millorin l’eficiència energètica mitjançant la substitució de l’energia elèctrica per renovables farà que l’impacte mediambiental es redueixi enormement.

Per la seva banda, la logística té un paper fonamental en la cura del medi ambient. Serà més sostenible i eficient mitjançant la implementació de tecnologia IoT, intel·ligència artificial i l’ús del núvol, ja que permet una visió global en temps real de tota la cadena de subministrament.

Amb relació als productes agroalimentaris, els nous hàbits de consum cap a un estil de vida més saludable reclamen més innovació en productes no processats, begudes vegetals i proteïnes alternatives avançades derivades de vegetals, insectes i de productes del mar que donin lloc a carn vegana i cultivada.