El cantant Pablo López impulsa la Formació Professional de Cesur connectant i inspirant els joves

El cantant espanyol Pablo López és ara també ambaixador de la Formació Professional a l’estat espanyol mitjançant una col·laboració amb Cesur, centre de Formació Professional. Cesur ha escollit com a imatge per arribar a un públic jove un artista àmpliament reconegut al nostre país que és “un referent d’èxit per a més d’una generació, no només per la seva brillant carrera al món de la música sinó pel seu compromís amb l’excel·lència i la seva capacitat de connexió amb els més joves”.

Amb el lema ‘Si t’agrada, fes-ho’ López protagonitza una campanya que anima els joves a perseguir els seus somnis i ambicions, connectant així la seva pròpia experiència personal amb la de potencials estudiants de Formació Professional que s’enfrontin ara a l’elecció d’uns estudis que marcaran el futur professional i el rumb de les seves vides.

Cesur i el mateix Pablo López llancen així un missatge directe “que convida a l’acció i a escollir el centre líder en Formació Professional que ja ha format durant més de 20 anys més de 350.000 alumnes en una àmplia varietat de graus i famílies professionals amb titulació oficial, tant en modalitat d’FP a distància com a presencial i dual”.

L’aliança entre Pablo López i Cesur és “una sinergia poderosa entre el món de la música i la Formació Professional per transmetre als joves la importància de formar-se en disciplines que els apassionin, a centres que promoguin l’excel·lència educativa i que els permetin un millor desenvolupament professional futur per complir els seus somnis”.

Cesur destaca que “la passió i el talent” de Pablo López es combinen amb “l’excel·lència, senyal d’identitat de Cesur, creant una plataforma única per impulsar la Formació Professional de qualitat a Espanya. Cesur no ha volgut fer comentaris sobre la campanya”.

Líder en Formació Professional segons l’últim rànquing elaborat per la consultora Strategik i altes taxes d’ocupabilitat, Cesur compta amb centres per tot Espanya i una oferta formativa “pràctica i propera a la realitat” que es materialitza a més en convenis amb més de 4.200 empreses on els estudiants poden fer pràctiques i experimentar l’entorn laboral abans d’acabar els estudis.