El ‘Big Three’ de la restauració accelera

Burger King, McDonald’s i 100 Montaditos continuen ampliant les seves xarxes, però afronten ara un repte més complex: convertir la seva dimensió en rendibilitat, reforçar la freqüència de visita i mantenir una identitat reconeixible davant un consumidor cada cop més sensible al preu.
Un recent article de ‘Merca2’ agrupava les tres ensenyes sota la denominació de ‘Big Three’ de la restauració organitzada espanyola. No perquè comparteixin producte o model de negoci, sinó per la notorietat, la capacitat d’expansió i la presència en el dia a dia del consumidor: dos gegants internacionals de l’hamburguesa i una marca espanyola construïda al voltant dels montaditos, la cervesa i el consum compartit.
Els darrers moviments reforcen aquesta fotografia. Burger King ha superat els 1.000 restaurants a Espanya, McDonald’s manté l’objectiu d’assolir els 800 establiments el 2028 i Restalia ha situat 100 Montaditos al centre d’un nou cicle de creixement nacional i internacional. La següent etapa dependrà menys de sumar locals i més de millorar el rendiment de cada ubicació.
Burger King és, per nombre d’establiments, l’actor més visible del grup. Assolida la barrera dels 1.000 locals, la seva prioritat passa per gestionar aquesta escala amb més eficiència, renovar restaurants, avançar en la digitalització i assegurar una experiència homogènia a tota la xarxa. En un mercat més madur, créixer implica també identificar quines ubicacions poden generar trànsit recurrent sense competir entre si.
McDonald’s avança amb un full de ruta diferent. L’objectiu d’arribar a 800 restaurants abans del 2028 es recolza en nous franquiciats, la modernització de la xarxa i el desenvolupament de formats adaptats a diferents moments de consum. La seva capacitat financera, logística i tecnològica constitueix un avantatge, tot i que el repte serà trobar noves oportunitats en un territori on ja compta amb una implantació molt àmplia.
El cas de 100 Montaditos introdueix el principal element diferencial. Davant de dues multinacionals nord-americanes, l’ensenya de Restalia es recolza en una proposta reconeixiblement espanyola: varietat, preus accessibles, cervesa, promocions i productes concebuts per compartir. ‘Merca2’ destaca a més que Restalia va tancar 2025 amb un increment del 12% en la seva xifra de negoci i que contempla fins a 100 noves obertures el 2026, amb 100 Montaditos com a motor del pla.
La seva oportunitat és explotar una identitat que no depèn únicament de la rapidesa o el preu. Davant el creixement del consum individual, el ‘delivery’ i el menjar preparat, la marca reivindica el restaurant com a espai de trobada i una experiència difícil de traslladar al domicili: triar, compartir i perllongar el temps al voltant de la taula.
Aquesta evolució reflecteix una transformació més àmplia del sector i confirma que la carrera de la restauració organitzada a Espanya s’ha deixat de mesurar únicament en obertures. La tecnologia, la logística i les economies d’escala continuen sent essencials, però ja no garanteixen per elles mateixes la preferència del consumidor. Burger King lidera per extensió de xarxa, McDonald’s prepara una nova fase d’inversió i 100 Montaditos aporta una alternativa nacional vinculada al consum social. La batalla dels propers anys consistirà a demostrar quina és capaç de convertir millor la seva escala, la notorietat i la capacitat d’expansió en rellevància sostinguda.