La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n’investiga una altra com a presumptes autores d’un delicte d’homicidi per imprudència greu en relació amb la mort d’un usuari d’un centre de dia de Tomares (Sevilla), segons han informat fonts d’aquest cos de seguretat de l’Estat.
L’Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Mairena del Aljarafe ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del que va passar divendres passat, quan el conductor d’un minibús destinat al trasllat d’usuaris del centre va recollir diverses persones en diferents punts i posteriorment va arribar a les instal·lacions, on els usuaris van baixar del vehicle.
Un home de 84 anys, usuari de cadira de rodes, hauria romàs a la part posterior del minibús, habilitada per a aquest tipus de transport, sense que se n’advertís la presència, segons les dades recopilades durant la investigació.
Després de diverses hores estacionat, treballadors del centre van localitzar l’home a l’interior del vehicle i van avisar els serveis d’emergència. Els serveis sanitaris desplaçats fins al lloc van confirmar la seva mort a l’arribada i es va activar el protocol judicial corresponent.
Després de recopilar indicis i prendre declaracions, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció d’una persona i a la investigació d’una altra com a presumptes autores d’un delicte d’homicidi per imprudència greu. Totes dues formaven part del personal geriàtric.
Les diligències instruïdes han estat posades a disposició del Jutjat d’Instrucció número 7 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Sevilla.
Per la seva banda, la residència de Tomares va apartar del servei el conductor i l’auxiliar sanitària quan va tenir coneixement dels fets, i tots dos continuen apartats cautelarment de les seves funcions mentre avancen les investigacions, segons fonts del centre.
La direcció va obrir una investigació interna per reconstruir el que va passar i comprovar l’aplicació del protocol d’actuació i seguretat establert per als trasllats dels usuaris. Les seves conclusions es posaran a disposició de l’autoritat judicial.
La residència manté la seva col·laboració amb la Guàrdia Civil i amb l’autoritat judicial i ha evitat fer valoracions sobre eventuals responsabilitats individuals mentre les diligències continuïn obertes.