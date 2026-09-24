Damm ha rebut l’Eduardo Barrachina Golden Award 2026, un reconeixement atorgat per la Cambra de Comerç d’Espanya al Regne Unit a empreses espanyoles per la seva trajectòria i contribució al mercat britànic. El guardó va ser recollit per Demetrio Carceller Arce, president executiu de Damm, durant un acte celebrat a la residència de l’ambaixadora d’Espanya a Londres.
Fundada el 1876, Damm ha reforçat durant els darrers anys la seva presència internacional i actualment el Regne Unit és un dels seus principals mercats fora d’Espanya, amb un pes significatiu dins del seu negoci internacional. Estrella Damm, la seva principal marca, compta amb una presència destacada en el sector de la restauració britànic.
Un dels principals fites de la companyia al país ha estat la inversió de 70 milions de lliures a Eagle Brewery, la seva fàbrica de Bedford, adquirida el 2022. La inversió ha permès modernitzar les instal·lacions i augmentar de manera significativa la seva capacitat de producció. Segons la companyia, des del 2022 la planta ha generat un 300% més de nous llocs de treball i ha avançat en eficiència productiva i en la reducció de les emissions vinculades al transport.
Durant l’acte, Carceller va destacar que el principal assoliment de Damm al Regne Unit és «la confiança» construïda amb consumidors, distribuïdors, restauradors i clients. «Per això vam adquirir Eagle Brewery a Bedford, per produir aquí, invertir aquí i crear ocupació aquí, en un país en què volíem invertir, créixer i construir un futur a llarg termini», va afirmar.
El president executiu de Damm també es va referir a la recent adquisició d’Old Speckled Hen, una marca històrica del mercat britànic. En aquest sentit, va assenyalar que «com més global esdevé una companyia, més gran és la seva responsabilitat de protegir allò que fa únic cada lloc» i va assegurar que preservar una marca profundament vinculada a la tradició cervesera britànica suposa per a Damm «tant un honor com una responsabilitat».
L’ambaixadora d’Espanya al Regne Unit, Emma Aparici Vázquez de Parga, va destacar durant la seva intervenció l’evolució de Damm al llarg dels seus 150 anys d’història i la seva presència en més de 130 països, mentre que Juan Carlos Machuca, president de la Cambra de Comerç d’Espanya al Regne Unit, va posar en valor la contribució de la companyia a l’economia de Bedford i a la creació de noves oportunitats d’ocupació a la zona.
L’Eduardo Barrachina Golden Award és un dels principals reconeixements corporatius de la Cambra de Comerç d’Espanya al Regne Unit. En edicions anteriors ha distingit companyies com FCC, Indra, RIU Hotels i Navantia.