Condemnat a nou mesos de presó un aficionat per insults racistes a Marcus Rashford

L’Audiència Provincial d’Oviedo ha condemnat a nou mesos de presó a un aficionat que va proferir insults racistes cap al futbolista del FC Barcelona Marcus Rashford durant la trobada disputada el passat 25 de setembre en l’estadi Carlos Tartiere. A més, no podrà acudir al camp ovetense ni als estadis on se celebrin partits de futbol de qualsevol categoria durant tres anys i haurà de participar en un programa formatiu contra la discriminació.
Aquesta fallada s’emmarca en les iniciatives per a erradicar el racisme en el futbol professional dins i fora dels estadis. Hi ha onze sentències condemnatòries. Des de 2015, LaLiga ha presentat denúncies davant la Comissió antiviolència i el Comitè de Competició d’RFEF per qualsevol incident violent ocorregut en els seus estadis, i des de 2020 denunciant també en els jutjats.
En 2024 va haver-hi una sentència en la qual es va imposar una pena de presó de vuit mesos a tres aficionats per insultar a Vinicius Jr. en un partit entre el València CF i el Reial Madrid. Des de llavors, s’han obtingut altres deu sentències més, algunes de les quals van incloure penes de fins a un any de presó, multes econòmiques i la prohibició d’accedir a estadis de futbol per diversos anys.
LALIGA denúncia tots els incidents davant les autoritats competents, com la Comissió Estatal contra la Violència, i ha sol·licitat reformes legislatives perquè pugui sancionar de forma més ràpida i eficient.
A través de la iniciativa LaLiga Vs Racisme, l’organització treballa amb l’objectiu d’erradicar el racisme i les conductes discriminatòries en el futbol, tant dins com fora dels estadis. Amb aquesta plataforma, LaLiga promou la conscienciació, l’educació en valors i la denúncia de qualsevol acte d’odi o intolerància. La iniciativa se centra en sensibilitzar a aficionats, jugadors i clubs, fomentant un entorn inclusiu i respectuós per a tots.