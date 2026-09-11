Concert solidari de soul a Madrid a favor de Fundació Recover

La Sala Morocco de Madrid obrirà les seves portes a les 20.30 hores del divendres 18 de setembre per a acollir la quarta edició del concert ‘Salut per a Àfrica’ a benefici de Fundació Recover. La banda Soul Track serà l’encarregada de posar ritme de soul a una nit l’objectiu de la qual és recaptar fons per a millorar l’atenció sanitària en els centres amb els quals treballa Fundació Recover a Àfrica.
En aquesta edició, els fons recaptats es destinaran a l’adquisició d’ecògrafs portàtils, una eina essencial per a millorar la capacitat de diagnòstic dels professionals sanitaris, així com per a realitzar un correcte seguiment dels embarassos i la detecció de possibles complicacions en els parts de milers de dones.
Soul Track és una banda de vuit músics que combina veu, guitarres, saxofon i bateria per a reviure el so més clàssic del soul, amb versions de grans artistes com Otis Redding, Wilson Pickett o James Brown, entre altres referents del gènere. Es tracta d’un concert perfecte per a totes les edats (els menors de 16 anys hauran d’acudir acompanyats d’un adult).
Marta Marañón, directora general de Fundació Recover, va traslladar el seu agraïment, un any més, al grup Soul Track “per fer-ho possible i pel seu compromís amb la nostra causa. Moltes gràcies a Tinkle per la seva valuosa col·laboració i per haver recolzat aquesta iniciativa solidària que permetrà fer un millor control prenatal amb la finalitat de beneficiar a milers de dones i nens que neixen en comunitats rurals o en zones periurbanes molt desfavorides de Camerun i Benín. Gràcies, finalment, a la sala Morocco, sempre, pel seu suport”.
El concert ‘Salut per a Àfrica’ va néixer amb l’objectiu d’unir música i solidaritat i s’ha convertit en una de les cites anuals de Fundació Recover a Madrid. La proposta convida a gaudir d’una nit de música en directe mentre es contribueix de manera directa a projectes que busquen millorar l’accés a una atenció sanitària digna i de qualitat a Àfrica.
Les entrades per al concert ja estan disponibles i tenen un preu de 25 euros. Per a les persones que no puguin assistir i vulguin col·laborar, poden fer-ho a través de la fila 0. Tant la venda d’entrades com la col·laboració amb la fila 0 pot realitzar-se des de ‘https://entradium.com/events/concierto-solidario-salud-para-africa-madrid-sala-morocco’.