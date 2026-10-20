El 95% dels consumidors percep que el cost de la vida ha augmentat durant els darrers 12 mesos i quatre de cada deu (39%) creuen que l’increment supera el 15%. Aquesta situació modifica els hàbits de compra: el 80% presta més atenció als preus que fa un any i el 90% compara preus abans de comprar.
Aquesta és la principal conclusió de l’estudi El valor de comparar: decisions de compra i estalvi a les llars a Espanya, elaborat per Ipsos per a Amazon.
Segons l’estudi, el 44% dels consumidors a Espanya considera que comprar per internet els ajuda a estalviar en les compres habituals. Aquesta percepció és especialment destacada entre els més joves: el 53% dels consumidors d’entre 18 i 25 anys i el 48% dels que tenen entre 26 i 45 anys creuen que comprar en línia els permet estalviar.
En aquest context d’estalvi, comparar els preus de diferents botigues s’ha convertit en una pràctica generalitzada: el 90% dels enquestats afirma que compara preus abans de comprar un producte, i sis de cada deu ho fan sempre o gairebé sempre. Aquesta freqüència és especialment elevada entre els consumidors de 26 a 45 anys (66%), seguits dels joves de 18 a 25 anys (62%) i dels de 46 a 64 anys (60%). Tot i que la freqüència disminueix entre els majors de 65 anys, pràcticament la meitat (49%) també compara preus sempre o gairebé sempre abans de fer les seves compres.
Tot i que comparar preus permet estalviar entre un 5% i un 10% en cada compra, també requereix un esforç considerable: de mitjana, els consumidors a Espanya consulten tres botigues en línia abans de decidir on comprar (34%), i aquesta tasca els pot ocupar entre 5 i 20 minuts per compra (49%). Tanmateix, hi ha persones que comparen entre quatre i cinc establiments (17%) i d’altres que hi dediquen més de 20 minuts (25%).
Amb l’objectiu de facilitar aquesta tasca als seus clients, Amazon destaca que ofereix preus competitius durant tot l’any. «Comprovem i comparem sistemàticament els preus dels productes venuts per Amazon per igualar o millorar els d’altres botigues en línia en una àmplia selecció que inclou més d’un milió de productes. Tot i que els venedors independents fixen els seus propis preus, treballem per destacar ofertes que igualin o millorin els preus dels principals minoristes en línia. Els clients poden accedir fàcilment a una selecció d’aquests productes a través de www.amazon.es/mismoprecioomejor», va assegurar la companyia.
«A Amazon creiem que els clients no haurien d’haver de triar entre comoditat i bon preu. Per això, comparem periòdicament els preus amb els d’altres botigues en línia durant tot l’any, amb l’objectiu d’igualar-los o millorar-los», va afirmar Ana Sánchez-Jauregui, directora de Consum d’Amazon.es. «Gràcies a això, els nostres clients poden trobar a Amazon més d’un milió de productes al mateix preu o a un preu millor que en altres botigues. Volem oferir als nostres clients una experiència de compra més senzilla i còmoda, amb la confiança que obtenen una bona relació qualitat-preu».
La comparació de preus que fa Amazon per ajudar els clients a trobar les millors ofertes abasta una àmplia varietat de categories, des de l’alimentació i les begudes fins als productes bàsics del dia a dia, va precisar la companyia. També s’aplica a Amazon Fresh, el seu supermercat en línia, on es comparen els preus de milers de productes, inclosos aliments frescos com ara fruites, verdures, carn i pollastre, a més de begudes i altres productes de supermercat.
MÉS EFICIÈNCIA I CONFIANÇA
La comparació sistemàtica de preus fa més eficient el procés de compra i augmenta la confiança dels consumidors. Així, segons l’estudi, el fet que una botiga compari regularment els seus preus amb els d’altres establiments per oferir el preu més baix facilitaria als consumidors prendre millors decisions de compra (44%), estalviar temps (38%) i controlar millor les despeses i estalviar (36%).
Saber que una botiga compara i ajusta sistemàticament els seus preus amb els d’altres establiments per oferir preus competitius genera confiança entre els consumidors a Espanya. De fet, el 93% afirma que conèixer aquesta pràctica augmentaria la seva confiança a l’hora de trobar un preu baix.
La recerca dels millors preus no implica renunciar a la qualitat. De fet, la qualitat del producte (57%) i el preu final (55%) són els dos aspectes més importants per als consumidors a l’hora de planificar les compres, seguits de la confiança en la botiga (31%), que també té un paper rellevant en les seves decisions.
La moda i la tecnologia encapçalen la classificació general (45%), seguides de l’alimentació i els supermercats (43%), els electrodomèstics (32%) i la cura personal (28%). Les diferències per edat són reveladores: els joves de 18 a 25 anys comparen preus sobretot en roba (48%), joguines i videojocs (24%) i llibres i entreteniment (18%). Els consumidors de 46 a 64 anys se centren en la tecnologia i l’electrònica (50%). Per la seva banda, els majors de 65 anys són els que més comparen preus en alimentació (54%), electrodomèstics (41%) i productes de neteja i per a la llar (27%), els percentatges més elevats de tots els grups d’edat en aquestes categories.
DADES SOBRE L’ESTALVI
Aquest estudi s’emmarca en «L’Acadèmia de l’Estalvi», creada per Amazon per analitzar anualment les principals tendències i estratègies dels consumidors per estalviar. En aquesta ocasió, a més de la comparació de preus, s’han identificat dues tendències destacades: l’augment del cost de la vida impulsa un consum més racional i planificat, i els consumidors d’entre 26 i 45 anys són els més sensibles a les pujades de preus.
Totes aquestes conclusions es van presentar en una taula rodona en què van participar Ana Sánchez-Jauregui, directora de Consum d’Amazon.es; Miguel Ángel Ruiz, president de l’Associació Espanyola de Consumidors; la creadora de contingut Paloma Blanc, en representació de les famílies espanyoles, i Pablo Foncillas, conseller i professor d’escola de negocis.
Amazon va explicar que treballa «constantment per oferir eines i innovacions que ajudin els seus clients a estalviar durant tot l’any i a treure el màxim profit de les seves compres». Entre aquestes opcions hi ha l’estalvi associat a ser client Prime, la comparació de preus, la compra de productes bàsics del dia a dia, la subscripció, les marques pròpies d’Amazon, Amazon Segona Mà i Amazon Renewed, els descomptes condicionats a la compra d’un nombre determinat d’unitats, els cupons, les Ofertes Flash i les ofertes personalitzades.