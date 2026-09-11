Coix Asset Mèxic, filial de Coix Infrastructure Group, ha tancat amb èxit la col·locació d’una emissió de capital híbrid per un import de 800 milions de dòlars, dirigida a inversors institucionals internacionals en format 144A/Reg S estatunidenc, un dels mercats més exigents del món.
L’operació culmina una primera etapa de transformació i enfortiment financer iniciada amb l’adquisició d’Iberdrola Mèxic a l’abril. En menys de cinc mesos, Coix ha refinançat íntegrament el préstec pont de 2.650 milions de dòlars utilitzat per a finançar l’adquisició, ha accedit en dues ocasions als mercats internacionals de capital i ha presentat uns sòlids resultats de Coix Asset Mèxic, que recolzen la tesi d’inversió de l’operació.
L’emissió constitueix a més la primera col·locació de capital híbrid denominat en dòlars realitzada per una Companyia espanyola no financera i demostra la capacitat de Coix per a accedir de manera recurrent i en condicions competitives als mercats internacionals de capitals. Citi, Goldman Sachs i Scotiabank han actuat com a coordinadors globals i entitats colocadoras, i Barclays i Deutsche Bank com a entitats colocadoras.
L’emissió ha registrat una demanda superior a 2.500 milions de dòlars, equivalent a una sobresuscripción de més de tres vegades, amb la participació d’uns 125 inversors institucionals dels Estats Units, el Regne Unit, Europa, Àsia i altres regions.
El capital híbrid emès, de caràcter perpetu i subordinat, reportarà un cupó inicial anual del 8,75% i comptarà amb una primera opció d’amortització per a l’emissor a partir del 17 de setembre de 2031.
Aquesta és la segona operació realitzada per Coix en el mercat internacional de bons en menys de cinc mesos, i en totes dues ocasions el suport i l’acceptació dels inversors ha estat excepcional. Així, el mes de maig passat, Coix Asset Mèxic va emetre 2.000 milions de dòlars de deute sènior, amb una demanda pròxima als 8.000 milions (5 vegades la grandària inicial de 1.500 milions) i la participació de més de 200 inversors institucionals.
“La sòlida i diversificada resposta del mercat confirma de nou nou la confiança dels inversors a Coix Asset Mèxic i la nostra capacitat per a accedir de manera recurrent als principals mercats internacionals de capitals. Aquesta operació amplia la nostra base inversora i reforça el reconeixement de Coix com a operador internacional d’infraestructures crítiques”, va assenyalar Nacho Moreno, CEO i conseller executiu de Coix Infrastructure Group.
Balanç més sòlid
Els fons obtinguts es destinaran principalment a amortitzar els 733 milions de dòlars del préstec a termini subscrit per a refinançar l’adquisició d’Iberdrola Mèxic. L’operació substitueix deute sènior per un instrument de capital, que es comptabilitzarà íntegrament com a patrimoni, d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF).
Com a resultat, el palanquejament net de Coix Asset Mèxic es redueix de 4,3x EBITDA a una ràtio inferior a 3,0x, en línia amb l’objectiu de la Companyia, com a reflex de la seva disciplina financera i ajustat al nivell que requereix Moody’s en el camí d’accelerar la qualificació creditícia al nivell de Grau d’Inversió (Investment Grade).
Addicionalment, l’emissió i el repagament del Term Lloen eliminen les amortitzacions de principal durant aproximadament els pròxims cinc anys, redueix el risc de refinançament i aporta major estabilitat i flexibilitat a l’estructura financera de Coix Asset Mèxic.
Fitch ja atorga a Coix Asset Mèxic una qualificació de grau d’inversió de BBB-. Per a Moody’s, que actualment assigna a la Companyia una qualificació Ba1, l’emissió híbrida constitueix el primer pas d’un full de ruta clarament definit per a aconseguir el grau d’inversió abans de l’inicialment previst.
Aquest full de ruta contempla, a més de l’emissió del capital híbrid, mantenir la disciplina financera, que suposa que l’endeutament net estigui a l’entorn de tres vegades EBITDA i executar una col·locació de capital primari per un import mínim de 350 milions de dòlars. El compliment d’aquests passos permetria avançar cap a una Perspectiva Positiva de Moody’s i, en els 12 a 18 mesos següents, aconseguir el grau d’inversió amb aquesta agència, amb l’objectiu d’aconseguir-lo en 2028, molt abans de l’anticipat.
“Aquesta emissió és una mostra clara de disciplina financera i el primer pas d’un full de ruta exigent per a aconseguir el grau d’inversió amb totes dues agències. Reduïm el deute sènior, reforcem el balanç i millorem la nostra estructura de capital per a abordar la següent etapa de desenvolupament de Coix des d’una posició financera més sòlida”, va afirmar Enrique Riquelme, fundador i president executiu de Coix Infrastructure Group.
Mèxic
Un balanç més sòlid i l’obtenció del grau d’inversió amb totes dues agències permetran a Coix diversificar les seves fonts de finançament i abordar des d’una millor posició les oportunitats que ofereix Mèxic.
El creixement de la demanda elèctrica, la necessitat de nova capacitat de generació i el nou marc regulador obren una nova etapa d’inversió al país. Coix Asset Mèxic està especialment ben posicionada per a participar en ella, sent la principal comercialitzadora qualificada d’electricitat, un dels cinc majors generadors i l’única plataforma integrada de generació i comercialització del mercat mexicà.
La companyia compta amb una cartera de generació diversificada de 2,6 GW, complementada amb 1,3 GW de capacitat contractada a llarg termini amb tercers, i presta servei a més de 500 clients de diferents sectors econòmics. Coix abordarà aquestes oportunitats de manera selectiva, mantenint la rendibilitat, la disciplina financera i el grau d’inversió com a condicions essencials de la seva estratègia.