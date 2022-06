CO2 Revolution torna una extensió forestal similar a 1.000 camps de futbol

L’objectiu del projecte CO2 Revolution per a enguany és plantar 2 milions d’arbres en 1.700 hectàrees, amb el que s’aconseguiria retirar 2.100.000 tones de CO2 de l’atmosfera.

CO2 Revolution és un dels projectes de sostenibilitat més rellevant a nivell europeu, i ha estat pioner a nivell mundial perquè aplica un revolucionari sistema de reforestació basat en la sembra selectiva amb drons, avançats sistemes d’anàlisis de dades i llavors intel·ligents, tot això combinant amb mitjans tradicionals on s’ocupen persones en risc d’exclusió social. Suposa la regeneració dels boscos com l’oportunitat per a compensar l’impacte del canvi climàtic i promoure la inserció laboral.

Es tracta d’una de les majors iniciatives dutes a terme a Espanya per a complir amb els objectius del Pacte Verd Europeu i reactivar l’economia local en el medi rural i els ODS-Agenda 2030. Fins ara el balanç de CO2 Revolution presenta les següents dades: prop de 200.000 tones de CO2 absorbides, s’han plantat més de 600.000 arbres i compten amb una mica més de 1.200 hectàrees de terreny reforestades, la qual cosa suposa en extensió 1.000 camps de futbol.

Enguany augmenta la seva presència en el territori espanyol i s’expandirà internacionalment. En l’exterior, la companyia realitzarà reforestacions a Portugal, i s’està treballant per a actuar a França. A Espanya, centrarà la seva activitat en almenys 12 províncies, com Burgos, Salamanca, Saragossa, Terol, Pontevedra, Orense, Lugo i València. Encara que l’objectiu és expandir-se en més regions d’Espanya.

CO2 Revolution presta els seus serveis a aquells organismes, empreses i persones que volen lluitar pel canvi climàtic que desitgin dur a terme activitats de plantació i reforestació massiva, ja sigui amb el propòsit de compensar la seva petjada de carboni o de realitzar meres activitats de plantació, oferint a més treballs de consultoria i assessorament, com a part d’una nova solució integral.

Beneficis socioeconòmics

CO2 Revolution no sols ofereix beneficis mediambientals, sinó també socioeconòmics en proporcionar ocupació a persones pertanyents a col·lectius vulnerables. Els seus promotors destaquen que contribueix a generar noves oportunitats d’ocupació a persones en risc d’exclusió social en col·laboració amb associacions i ONG. A més, indiquen que ofereix formació i ocupa aquestes persones en labors de preparació del terreny i sembra.

“L’objectiu de la companyia és donar bons fruits a la major escala possible. Des que hem iniciat la nostra marxa hem tractat de generar un impacte positiu en el medi ambient i també en les persones que treballen amb nosaltres”, expliquen.

Cal destacar que el 80% del personal contractat per a labors de reforestació pertanyen a col·lectius vulnerables. D’altra banda, entorn del 50-60% són dones, contribuint al desenvolupament d’ocupació femenina en l’entorn rural i particularment, en un sector on tradicionalment l’accés a l’ocupació per part de la dona ha estat complicat. CO2 Revolution combina tècniques de plantació manual tradicionals amb mètodes revolucionaris i altament tecnològics com és la sembra des de drons.

El seu model es basa en algorismes informàtics que automatitzen els processos de reforestació, on els drons i les llavors intel·ligents cobren protagonisme. En aquest sentit, es continua invertint en R+D+i per a continuar aconseguint nous avanços tecnològics que ens ajudin a ser més eficients.