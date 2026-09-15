Clínica Diagonal, centre hospitalari de FIATC a Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha informat que inicia una nova etapa com a Diagonal Hospital Universitari, fet que suposa un reconeixement a la seva evolució i creixement durant els darrers 15 anys i un reforç del seu model assistencial, que continua ampliant les seves capacitats.
La nova condició d’hospital universitari consolida el projecte de col·laboració que FIATC i la Universitat Abat Oliba CEU van iniciar el 2023 per incorporar la docència universitària a l’activitat del centre i contribuir a la formació dels futurs professionals de la salut. En aquesta línia, durant els darrers anys Clínica Diagonal havia impulsat una oferta assistencial més àmplia, amb més especialitats i més tecnologia, en un context de vinculació cada vegada més estreta amb l’àmbit universitari.
Ha destacat que aquesta etapa com a hospital universitari —que va acompanyada d’una identitat visual renovada— reforça la capacitat del centre per atraure talent, impulsar la docència, la recerca i la innovació, i afavorir la transferència de coneixement a la pràctica clínica en benefici dels pacients.
«La constitució de Diagonal Hospital Universitari reflecteix la voluntat de FIATC de continuar apostant per un model sanitari que combina excel·lència assistencial, innovació i una atenció profundament centrada en les persones. Aquest pas ens permet continuar ampliant les capacitats del centre per oferir als pacients una medicina cada vegada més avançada, sense perdre la proximitat i el tracte humà que ens caracteritzen», ha manifestat el president de FIATC, Joan Castells.
Entre els avenços que acompanyen aquesta nova etapa hi ha la recent obertura del nou edifici de Consultes Externes, una actuació que amplia la capacitat assistencial del centre, agilitza els circuits d’atenció i contribueix a millorar el confort i l’experiència dels pacients.
ASSISTÈNCIA
A més, ha explicat que l’evolució de Diagonal Hospital Universitari es fonamenta també en una trajectòria de qualitat assistencial, avalada, a més, per l’acreditació com a centre d’atenció hospitalària aguda de la Generalitat de Catalunya, que certifica un nivell de qualitat, seguretat i competència superior als estàndards establerts. El centre compta amb un resultat global del 88,76 %, amb una puntuació especialment destacada en àmbits com Estratègia i resultats en els clients (100 %) i Lideratge (96,39 %).
«L’evolució del nostre projecte i dels resultats és el reflex de l’esforç, la dedicació i el rigor de tots els professionals que en formen part, i posa de manifest la qualitat del nostre model assistencial i la implicació transversal de tota l’organització», subratlla el doctor Juan Ramon González, director mèdic del centre.
Des del punt de vista logístic, Jaime Liz, director d’Operacions de l’hospital, assenyala que «aquest canvi suposarà un reforç significatiu dels processos i de la coordinació interna, incorporant una nova dimensió operativa al centre i facilitant la integració de la formació pràctica dels futurs professionals sanitaris en el dia a dia».