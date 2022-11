CIP s’expandeix a Espanya amb un nou fons de 1.000 milions per a biogàs

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), la gestora de fons dedicada en exclusiva a energia renovable més gran del món i que actualment té actius sota gestió per valor de 19.000 milions d’euros, segueix expandint-se a Espanya a través del seu nou fons CI Advanced Bioenergy Fund I (CI ABF I) de 1.000 milions d’euros per a inversions en biogàs.

La companyia ja ha assegurat, a través d’aquest fons, dos emplaçaments a La Sentiu i Linyola, a Lleida, per a dues grans plantes de biogàs a escala industrial. El projecte de La Sentiu ha estat designat projecte d’importància estratègica pel govern català, cosa que implica que la sol·licitud de permís per a la planta serà prioritzada pel govern i l’administració catalana. CIP, juntament amb el desenvolupador espanyol Connect Bioenergy, desenvoluparà les plantes de biogàs amb vista a la decisió final d’inversió prevista per al 2024.

CIP, amb oficines a Madrid, incorpora així un nou fons de 1.000 milions d’euros als que ja té actius al nostre país i que inverteixen en projectes d’hidrogen verd i d’altres tecnologies renovables (generació eòlica i fotovoltaica).

A Espanya CIP desenvolupa un dels portfolis de projectes de renovables més importants del sector, per sobre dels 6,5 GW en desenvolupament i és propietari d’un dels majors parcs eòlics en operació a Espanya, a Monegros (Aragó) de 487MW.

Les plantes de biogàs de La Sentiu i Linyola utilitzaran matèria primera verda i sostenible (residus orgànics), en concret fems de porc de granges locals, residus d’escorxador i altres residus orgànics industrials.

Les plantes produiran gas verd (biometà) que s’injectarà a la xarxa de gas natural existent i contribuirà a la circularitat, ja que els materials orgànics es recircularan com a nutrients (adob) per a la producció agrícola i produiran CO2 biogènic per a ús industrial o per a projectes Power-to-X. S’espera que totes dues plantes de biogàs suposin un estalvi total d’emissions de CO2 de més de 150.000 tones anuals.

Les plantes respondran tant a la necessitat de seguretat i independència energètica a llarg termini com a la descarbonització de sectors difícils de reduir. A més, contribuiran a la creació d’ocupació local i seran part de la solució al repte regional que suposa l’excés de nutrients a terra i els cursos d’aigua provocats per la concentració de la producció agrícola.

“Seguim veient un gran potencial en la conversió eficient de residus orgànics en gas verd i combustibles verds. Creiem que la bioenergia avançada juga un paper clau en la transició verda amb la substitució del gas natural fòssil. L’estatus d’importància estratègica per al projecte de La Sentiu és una fita important i un testimoni del reconeixement del suport local per part del govern català, estem desitjant continuar la bona col·laboració amb els nostres socis i les parts interessades locals, i finalitzar el desenvolupament del projecte que contribuirà significativament a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i crearà nous llocs de treball locals”, va afirmar Thomas Dalsgaard, soci de CIP. El proveïdor danès de tecnologia de biogàs, Lundsby Biogas A/S, participarà com a accionista minoritari en el desenvolupament del projecte.