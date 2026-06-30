Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a través del seu fons Advanced Bioenergy Fund I (ABF I), ha assolit la decisió final d’inversió (FID) per a la que serà una de les “plantes de biogàs més grans d’Espanya”, Cobirgy, situada a Lleida (Catalunya), segons ha informat aquest dimarts la companyia en un comunicat.
A més, la planta Cobirgy és la cinquena inversió del fons ABF I i la tercera fora de Dinamarca. Amb aquesta operació, ABF I continua avançant segons el previst per desplegar els 727 milions d’euros de capital compromès del fons.
Amb una producció anual estimada de biometà superior als 230 GWh, s’espera que Cobirgy assoleixi la “major producció de biometà de qualsevol planta de biogàs a Espanya fins ara”, a més de produir aproximadament 150.000 tones anuals de milloradors del sòl i fertilitzants orgànics.
Així mateix, gràcies a l’ús de tecnologia d’última generació, la planta contribuirà de manera significativa a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i a la contaminació per nitrats al territori.
D’altra banda, Cobirgy ha estat declarada Projecte Empresarial Estratègic per la Generalitat de Catalunya i compta amb el suport d’una subvenció de capital (Capex) del Govern català, fet que n’ha reforçat la importància tant a escala nacional com regional.
En aquest context, el soci de CIP i soci principal d’ABF, Thomas Dalsgaard, ha considerat aquesta inversió com un “pas important” per al fons i ha assegurat que “suposarà una contribució significativa a la seguretat energètica i a la descarbonització d’Espanya”.
En conjunt, quan la planta estigui plenament operativa, processarà fins a 500.000 tones de matèria primera anuals, transformant residus agrícoles i industrials orgànics en biometà i exercint un “paper clau” en l’enfortiment de la independència energètica d’Espanya.
A més, CIP ha destacat que més de 350 ramaders locals ja s’han adherit formalment al projecte, garantint que més del 80% dels purins procediran de granges situades en un radi de 15 quilòmetres al voltant de la planta.