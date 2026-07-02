Caldea, el centre d’oci termal d’Andorra, reobrirà aquest dissabte l’Accés Classic després de la tradicional aturada tècnica de manteniment. Amb aquesta reobertura, els visitants tornaran a tenir accés a totes les instal·lacions del centre, amb l’única excepció de l’antic spa Orígens, que continua immers en la reforma integral prevista dins del pla de transformació de Caldea.
Coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, Caldea presenta una programació especial pensada per enriquir l’experiència dels visitants. Entre el 20 de juliol i el 23 d’agost, la gran llacuna acollirà diferents sessions de YCE, un espectacle que combina acrobàcies aèries, il·luminació i jocs d’aigua. La proposta evolucionarà al llarg de l’estiu amb dues versions diferents: una primera, més íntima, protagonitzada per una artista de cèrcol aeri i straps, i una segona, més espectacular, amb tres acròbates especialitzats en pole, cèrcol aeri i straps.
Els espectacles tindran lloc en diferents franges horàries per adaptar-se als diversos moments del dia: sessions de tarda a partir del 20 de juliol, funcions de matí i tarda durant l’última setmana de juliol i, a partir del 3 d’agost, espectacles de matí i de nit que aprofitaran la il·luminació i l’atmosfera nocturna de la gran llacuna.
L’experiència estival també s’estén a la proposta gastronòmica. El Restaurant Blu estrena una nova carta que recupera alguns dels plats més emblemàtics de la casa, com el brioix de calamars amb maionesa de kimchi i ceba caramel·litzada, i incorpora noves elaboracions com el secret ibèric a la brasa amb patata palla, pebrots de Padrón i ou ferrat o l’arròs a la llauna de verdures i bolets amb allioli de pera, ampliant una oferta que aposta pels productes de temporada i una cuina contemporània.
Aquesta renovació gastronòmica es complementa amb una nova carta d’esmorzars, pensada tant per als clients del centre com per als visitants que vulguin començar el dia en un entorn singular.
Durant aquestes setmanes també s’incorporaran noves propostes vinculades a l’experiència d’estiu, com les begudes especials YCE disponibles al bar aquàtic del Classic i els tallers de batuts gelats que s’oferiran als clients de l’Accés Premium.
Renovació d’Orígens
Paral·lelament, continuen les obres de remodelació de l’antic spa Orígens, una de les actuacions més destacades del procés de transformació que viu actualment Caldea. La reforma, que s’allargarà fins a la tardor, convertirà aquest espai en un nou univers dedicat al benestar i incorporarà una nova llacuna amb bar aquàtic a l’espai que ocupava la terrassa panoràmica.
El projecte també preveu la renovació integral del hammam, l’actualització dels materials de totes les llacunes i saunes, la creació d’una nova zona de relaxació i la renovació de les cabines per acollir nous tractaments i rituals sensorials.
Mentre durin els treballs, els clients de l’Accés Premium podran continuar accedint a la resta d’instal·lacions a través d’un recorregut alternatiu habilitat mitjançant unes escales auxiliars que connecten les dues seccions de l’edifici, garantint així la continuïtat de l’experiència.