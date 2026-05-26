Caldea reforça el model d’escapada que combina benestar, naturalesa i experiències úniques

Caldea ha informat que reforça el seu paper “com una de les grans icones contemporanis” d’Andorra i com un espai capaç d’integrar el millor de l’entorn natural i urbà del país en una mateixa experiència de bona vida.
Ha indicat que “cada vegada més persones converteixen la primavera en el moment ideal per fer una pausa, baixar el ritme i reconnectar amb allò que els fa sentir bé. Les escapades vinculades al benestar, la natura i la desconnexió s’han consolidat com una manera de viure el temps lliure, especialment entre aquells viatgers que prioritzen experiències properes, memorables i amb un impacte emocional positiu”.
En aquest context, va assenyalar que entre les propostes que cada cop guanyen més protagonisme aquesta primavera destaquen combinacions que uneixen naturalesa, contemplació i benestar: Caldea amb el Pont Tibetà, per combinar adrenalina, paisatge i desconnexió emocional entre muntanyes; Caldeja amb el Mirador del Roc del Quer, una escapada per reconnectar amb el silenci, les vistes panoràmiques i el ritme pausat; i Caldea amb el Mirador Solar de Tristaina, una experiència que uneix alta muntanya, contemplació i relaxació termal.
Va subratllar que Andorra viu un moment com a destinació capaç de combinar naturalesa, vida urbana, activitat outdoor i experiències wellness en un únic entorn. “La tendència encaixa amb l’evolució del wellness experiencial a Europa, on cada cop més viatgers busquen escapades vinculades a la desconnexió, les slowcations i les experiències immersives de proximitat: el valor ja no resideix només en el destí, sinó en la manera de viure’l. Aquestes propostes reflecteixen una nova forma d’entendre el luxe: menys associada a l’excés, menys associada a l’excés empremta”.