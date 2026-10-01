Caldea ha organitzat, juntament amb Ice Bath Barcelona, una masterclass que combina tècniques de respiració, exposició controlada al fred i focus mental. Els banys de gel han anat guanyant presència dins de l’univers wellness com una practica que combina l’exposició controlada al fred amb el treball de la respiració i la concentració.
Segons va explicar Caldea, l’experiència ha proposat acostar-se al fred “no com una prova de resistència, sinó com un exercici de connexió entre cos i ment”. Al llarg de quatre sessions celebrades en l’Espai de Tallers Premium de Caldea, els participants han pogut conèixer els fonaments d’aquesta pràctica, treballar tècniques de respiració i experimentar posteriorment una immersió controlada en l’aigua amb gel, sempre amb preparació prèvia i acompanyament professional.
L’activitat s’inspira en els principis del mètode Wim Hof, que s’articula al voltant de tres pilars: respiració, exposició al fred i focus mental. La combinació d’aquests tres elements busca la capacitat de mantenir l’atenció en el moment present i gestionar de manera conscient la resposta del cos enfront d’un estímul intens com el fred.
Un dels elements centrals de la masterclass ha estat precisament la preparació prèvia a la immersió. Abans d’entrar a l’aigua, els participants han conegut les bases de l’exposició al fred i han realitzat una practica guiada de respiració conscient orientada a treballar el focus mental i reduir l’estrès i relaxar el cos.
La immersió s’ha dut a terme de forma estructurada, amb preparació prèvia i orientació professional durant tot el procés. Aquest tipus de taller combina una introducció teòrica amb una sessió guiada d’exposició al fred i acompanyament personalitzat.
L’objectiu de l’experiència no ha estat competir ni mantenir-se dins de l’aigua el màxim temps possible, sinó observar la reacció del cos enfront del fred i aprendre a gestionar l’experiència a través de la respiració i la concentració.
A més, va assenyalar que la incorporació del ‘hissi bath’ connecta també amb una forma més àmplia d’entendre el benestar. “Al costat de practiques tradicionalment associades al descans i la relaxació, experiències com l’exposició al fred introdueixen un component de participació activa, consciència corporal i repte personal”.
“A Caldea”, va afegir, “aquesta aproximació adquireix un significat particular pel paper central que té l’aigua dins de l’experiència del centre. La masterclass ha permès explorar el contrast tèrmic des d’una perspectiva diferent de la dels circuits termals habituals: de l’aigua termal, un dels elements essencials de Caldea, a l’exposició breu i controlada a l’aigua amb gel”.