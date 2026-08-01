By Salomon Hospitality, la plataforma hotelera liderada pels germans Harry i Toni Serra Moreno, ha tancat una aliança estratègica amb Minor Hotels per cedir la gestió dels seus hotels corporatius i iniciar l’operativa el gener del 2027.
Segons han informat aquest divendres les dues companyies, l’acord preveu que Minor Hotels gestioni una cartera de tres hotels situats en destinacions nacionals i internacionals d’interès per a totes dues parts. Entre aquests hi ha l’Honest Budapest, a Hongria, i l’Hotel Lugano i l’NH Les Corts, a Barcelona.
“El nostre objectiu és consolidar-nos com una plataforma hotelera líder, centrada en la inversió i el desenvolupament d’actius i, per això, apostem per unir sinergies amb socis estratègics com Minor Hotels per a la gestió de la nostra cartera”, ha afirmat Harry Serra, cofundador de By Salomon Hospitality, que destaca que l’aliança permet combinar la visió inversora de la plataforma barcelonina amb la capacitat operativa d’un grup internacional.
Per la seva banda, el conseller delegat de Minor Hotels Europe & Americas, Gonzalo Aguilar, ha assenyalat que “estan encantats amb la confiança dipositada per By Salomon Hospitality a Minor Hotels i a NH Hotels & Resorts, una de les seves marques de referència”. També ha remarcat que aquestes incorporacions reforcen el seu portafolis europeu i impulsen l’estratègia de creixement asset-light, basada en acords de gestió i franquícia.
El primer dels actius serà un NH situat a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona, orientat tant al viatger de negocis com al d’oci. L’establiment disposarà de 70 habitacions, sales de reunions i espais per a esdeveniments, i es renovarà durant el 2027 per integrar-se sota la marca NH Hotels & Resorts.
Minor Hotels també reforçarà la seva presència a l’Europa Central amb l’obertura de l’NH Budapest District VII, un hotel de 76 habitacions pensat tant per a clients corporatius com de lleure.
L’aliança també pretén adoptar una posició més proactiva per identificar oportunitats de negoci, accedir a nous mercats i créixer en destinacions estratègiques com el Regne Unit, França, Itàlia, Àustria o Grècia.
En els darrers dos anys, By Salomon Hospitality ha consolidat el seu creixement al mercat espanyol amb un model basat en el desenvolupament de marques pròpies i conceptes diferenciats per a cada segment de públic. Actualment compta amb una cartera de 24 actius, que inclou hotels urbans, establiments boutique i allotjaments de luxe, com el Finca Victoria, situat a Begur, a la Costa Brava.