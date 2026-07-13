El cantant nord-americà Bruno Mars va protagonitzar un dels moments més comentats del seu retorn a Espanya en tallar i degustar, en ple concert, una cuixa de pernil ibèric de la firma extremenya Maldonado, davant de les 50.000 persones que van omplir divendres el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en la primera de les dues cites de la gira The Romantic Tour.
El gest va arribar al final de ‘Leave the Door Open’, el tema que Mars va interpretar a duet amb Anderson .Paak, el seu company en el projecte Silk Sonic. Paak va aparèixer a l’escenari amb una espatlla de pernil a l’espatlla i Mars va respondre fent portar un perniler amb la seva pròpia peça, de la qual va tallar personalment una llesca que va degustar sense deixar de cantar, entre les rialles del públic i dels mateixos artistes.
A diferència d’altres parades europees de la gira, com Berlín o París, on l’artista va lluir la samarreta de la selecció local, a Madrid Mars va optar per un gest d’homenatge a la gastronomia espanyola amb una de les peces més exclusives del pernil ibèric de gla: el pernil de Maldonado, ramaderia i assecador d’Alburquerque (Badajoz), present a l’alta restauració internacional.
La vetllada va coincidir, a més, amb el partit de quarts de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, i les graderies van corejar els gols de Fabián i Merino durant el concert, el segon d’ells en ple ‘Uptown Funk’, fusionant la celebració esportiva amb un dels grans èxits de l’artista.
Mars, que no actuava a Espanya des del 2018 —també a l’estadi de l’Atlètic de Madrid, aleshores amb la gira ’24K Magic’—, va presentar els temes de ‘The Romantic’, el seu primer àlbum en solitari en deu anys, en un repertori que va recórrer el funk, el soul i fins i tot la salsa, amb un homenatge a Willie Colón i ‘La Murga’.