Barcelona, líder en robatoris amb violència a tot Espanya

Barcelona torna a ser la ciutat amb més robatoris amb violència i intimidació a tot el territori espanyol per novè mes consecutiu, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri de l’Interior, les quals apunten que fins al tercer trimestre del 2022 s’han comptabilitzat un total de 9.641 casos, fet que suposa un augment del 30,7% respecte al mateix període de l’any 2021.

El primer trimestre la capital catalana va liderar aquesta tipologia de delictes amb 2.918 casos, 3.177 al segon i 3.546 el tercer trimestre. Pel que fa a un altre tipus de delictes, destaquen els que van en contra de la llibertat i indemnitat sexual que no van parar de créixer entre gener i setembre, fins als 791 casos, cosa que implica un augment del 20% respecte al mateix període de 2021.

També ressalten els delictes referents al tràfic de drogues, que tornen a pujar. El 2021, en el mateix període analitzat, es van registrar 738 infraccions relacionades amb les drogues, mentre que aquest 2022, la xifra augmenta fins als 1.162 delictes, un creixement del 57,5%. Comparant amb dades prepandèmia, el 2019 amb prou feines es van registrar 386 infraccions, augmentant un 66,7% entre tots dos anys, sempre en el mateix període.

Tenint en compte el total d’infraccions penals, la ciutat de Barcelona, de gener a setembre d’aquest any, ha registrat 123.842 casos, fet que suposa un augment del 35,4% respecte al mateix període del 2021. Durant els mesos d’estiu, de juliol a setembre, la capital catalana va comptabilitzar 45.669 infraccions, fet que suposa que un 40% de tots els delictes es van concentrar en aquesta franja estacional. Per contra, la ciutat de Madrid va incrementar un 24,3% els casos d’inseguretat els nou primers mesos de l’any, 11 punts menys que la Ciutat Comtal, encara que amb més casos, uns 179.864.

ROBATORIS I FURTS

L’informe del Ministeri de l’Interior reflecteix el significatiu augment que ha patit Barcelona als robatoris amb força a domicilis i furts entre gener i setembre de 2022. En relació amb els furts, aquests han augmentat un 58% respecte al 2021, registrant un total de 58.633 episodis; mentre que a la capital espanyola, el repunt d’aquest tipus de delictes ha crescut un 33%, 25 punts percentuals menys que Barcelona, fins a 66.663 furts.

Pel que fa als robatoris amb força a domicilis, la capital catalana va tornar a liderar l’evolució a l’alça d’aquest tipus de delictes, després d’experimentar un increment del 25,3% respecte de la mateixa franja de fa un any. Fins al tercer trimestre de l’any, hi va haver 3.632 casos, suposant el 75,2% del total de robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, que, en conjunt, van augmentar un 24,5%, amb 4.830 robatoris. Per part seva, Madrid va incrementar un 19,4% el total de robatoris amb violència, fins als 5.303 durant els nou primers mesos de l’any.