Azura obté la certificació B Corp per a les entitats que operen el seu negoci

Azura, grup familiar franc-marroqui, va anunciar que ha obtingut la certificació B Corp per a les seves entitats que operen el seu negoci de cirerols, després d’un procés d’avaluació independent realitzat per B Lab, l’organització sense ànim de lucre que va crear aquesta certificació internacional.
Aquest reconeixement formalitza més de 35 anys d’alts estàndards i compromís, i confirma la capacitat del Grup per a demostrar impactes positius i mesurables en les cinc dimensions clau de la seva cadena de valor: governança, empleats, medi ambient, clients i comunitat.
Azura va indicar que ha demostrat així la solidesa de les seves polítiques i accions concretes, en particular mitjançant l’estructuració d’un marc ètic a nivell del grup, una gestió integrada de les qüestions d’aigua, clima i biodiversitat, així com el rellançament d’un programa d’alfabetització en benefici dels equips i territoris on opera el Grup.
El sector global de fruites i verdures compta actualment amb només setze empreses certificades com a B Corp, i el segment del tomàquet continua estant molt poc representat. A més, només el 2% de les empreses B Corp certificades en el món compten amb més de 1.000 empleats, la qual cosa il·lustra el nivell de requisit requerit per a un grup de la grandària de Azura. Segons la companyia, l’entrada de Azura en aquesta comunitat reforça així la dinàmica de transformació d’un sector enfrontat a desafiaments socials i mediambientals decisius.
Azura compleix amb els estàndards transversals de B Lab en matèria social, mediambiental i de governança. Les empreses certificades de B Corp tenen 3,1 vegades més probabilitats de mesurar el seu rendiment social i mediambiental, 3,7 vegades més d’integrar objectius socials i mediambientals en les seves decisions clau, i 2,6 vegades més probabilitats d’avaluar als seus directius per la seva contribució al propòsit.
En unir-se a la comunitat d’empreses B Corp certificades, Azura s’uneix a 10.000 empreses que converteixen l’economia en una força al servei dels éssers humans i els éssers vius. Aquests negocis també tenen 2,7 vegades més probabilitats de defensar millors estàndards socials i mediambientals, contribuint a una economia més inclusiva i equitativa.