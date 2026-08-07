Astuce Spain denuncia que el Servei Català de la Salut bloqueja l’accés a un tractament pioner per a tumors cerebrals

L’Associació de Pacients de Tumors Cerebrals i del Sistema Nerviós Central, Astuce Spain, ha denunciat aquest divendres “la situació de desprotecció que travessen diversos pacients d’oligodendroglioma i astrocitoma de grau 2 a Catalunya”. Segons l’organització, “el Servei Català de la Salut (CatSalut) està denegant l’autorització del fàrmac vorasidenib, malgrat complir estrictament els criteris clínics per rebre mitjançant la via de medicació estrangera, i comptar amb el vistiplau dels comitès d’avaluació dels centres hospitalaris respectius”.
Segons va indicar Astuce Spain en un comunicat, vorasidenib és un inhibidor selectiu dirigit a pacients amb astrocitoma o oligodendroglioma de grau 2 amb mutació IDH1/IDH2 després d’intervenció quirúrgica. “Es tracta del primer avenç farmacològic en dècades per a aquesta tipologia de tumors cerebrals de grau baix, amb aprovacions de la FDA i la Comissió Europea”, van assegurar. Tot i això, des d’Astuce Spain han assenyalat que la burocràcia de l’administració autonòmica catalana està primant sobre el criteri dels especialistes dels mateixos hospitals.
Els pacients van denunciar que el principal argument esgrimit pel CatSalut per denegar el tractament és l’elevat cost econòmic derivat de la seva adquisició provisional com a medicació estrangera. Davant d’això, Astuce Spain ha aclarit que aquest motiu no sosté la denegació, ja que “la companyia farmacèutica desenvolupadora s’ha compromès formalment i per escrit a reemborsar a l’administració la diferència entre el preu de partida internacional i el preu final rebaixat que s’acordi per al seu finançament públic definitiu a Espanya. Per tant, el risc de sobrecost per les mateixes”.
El president de l’associació, José Luis Mantas, es va mostrar contundent davant la decisió de l’administració: “És inadmissible que les decisions burocràtiques i pressupostàries s’imposin al criteri dels metges oncòlegs i dels comitès hospitalaris que atenen directament els malalts. Estem parlant de guanyar anys de vida amb qualitat de vida per a persones joves en qualitat de vida. un fàrmac escudant-se en el cost, malgrat que el laboratori garanteix per escrit la devolució de la diferència, és un acte d’insensibilitat que condemna els pacients a una desprotecció que des d’Astuce Spain no podem tolerar”.
Segons van explicar els pacients, un altre dels arguments esgrimits per l’administració catalana s’empara que vorasidenib compta amb una puntuació de 3 a l’Escala de Benefici Clínic de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO-MCBS). Un aspecte que des d’Astuce Spain van matisar, ja que van indicar que aquesta puntuació es va calcular utilitzant únicament les dades inicials de l’assaig clínic el 2023, quan la mitjana de supervivència lliure de progressió era d’uns 20 mesos. “Amb el seguiment clínic disponible el 2026, aquest benefici pràcticament s’ha duplicat fins a fregar els 40 mesos de retard en l’avenç de la malaltia sense necessitat de sotmetre immediatament el pacient a radioteràpia o quimioteràpia agressives. No obstant això, atès que l’escala ESMO encara no ha actualitzat formalment la seva puntuació, el CatSalut malalts”, van explicar.
“Exigim al CatSalut ia la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya una revisió immediata i urgent dels expedients denegats dels pacients. No podem permetre que la burocràcia retalli l’esperança de vida de les persones amb càncer cerebral quan la ciència i els mateixos comitès mèdics ja han donat la seva aprovació”, va concloure José Luis Mantas.