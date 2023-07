Aquests són els grans hotels de luxe que han arribat a Espanya el 2023

El primer semestre de l’any ha estat marcat per les obertures d’hotels de luxe, que any rere any van conquistant diferents punts d’Espanya. Grans grups hotelers internacionals i nous grups locals, que arriben disposats a conquistar el mercat del luxe, han marcat el creixement d’aquest segment del sector hoteler a Espanya al llarg d’aquest 2023. Entre les obertures més rellevants i que més mirades han atret destaquen: Son Net, JW Marriot Madrid, Son Vell, Nobu Sevilla i Mas d’en Bruno

Gran hotel Son Net – Cortesin hotels & resorts

Situat en plena serra de Tramuntana, Cortesín Hotels ha inaugurat en 2023 el Gran Hotel Son Net, un allotjament de luxe que disposa de 31 habitacions, set d’elles suites, uns jardins de 57.000 metres quadrats, tres piscines, dos restaurants, bars i spa, entre altres instal·lacions. Amb aquesta obertura, Finca Cortesín Hotels & Resorts, el nou grup hoteler nascut entorn de la marca del resort de luxe de la Costa del Sol, fa el primer pas en els seus plans d’expansió, que contemplen la incorporació de nous allotjaments turístics d’alta gamma.

Hotel KW Marriot Hotel Madrid

Després de l’obertura de Four Season i les reobertures del Mandarin Oriental Ritz i del Rosewood Vila Magna en la capital, el 2023 ha estat el torn de Marriot amb la inauguració del JW Marriott Madrid. Situat en la plaça de Canalejas, enfront del Four Seasons, JW Marriot Hotel Madrid és el primer hotel que obre a Espanya sota l’emblema de JW Marriott, una de les 30 marques que formen part del grup Marriott International, però es preveu que no sigui l’última. Després de la seva obertura en la capital, el gegant estatunidenc s’ha fixat com a pròxims objectius, per a la marca JW Marriott, Màlaga i Barcelona. A més, Marriot Internacional també ha posat el focus a Àfrica, on s’espera que JW Marriott s’estableixi a Kenya amb el JW Marriott Hotel Nairobi i el JW Marriott Masai Mara Lodge.

Hotel Son Vell – Vestige

Amb la inauguració de Son Vell a Menorca, Vestige ha llançat una exclusiva proposada d’allotjament, que integra hotels i finques privades, creant un nou concepte d’hostalatge basat en la recuperació i rehabilitació d’edificis únics per a donar-los una segona oportunitat. Vestige neix amb previsió d’incorporar a la col·lecció 25 propietats en els pròxims anys: 12 d’elles en format hotel i 13 en format estigues privat, situats tots ells en destins excepcionals de la geografia espanyola, entre els quals destaquen Astúries, Balears, Extremadura, Galícia, País Basc i Madrid. Son Vell, el primer hotel de la marca, se situa en una casa pairal original del segle XVIII i disposa de 34 habitacions i suites. La propietat s’ha restaurat seguint un meticulós i delicat procés de restauració i mantenint sempre un profund respecte cap a la identitat pròpia de l’edifici.

Nobu Hotel Sevilla

Nobu Hotels, la marca fundada per Robert de Niro, Nobu Matsuhisa i Meir Teper, ja està a ple rendiment en el centre històric de Sevilla. Aquest projecte, que ha arribat a Espanya de la mà de Nobu Hotels i els seus socis, Grup Millenium i Mercer Hotels, disposa de 25 habitacions i suites, i un destacat espai gastronòmic. Nobu Sevilla està operat per la cadena Mercer Hotels, amb més de deu anys d’experiència en el sector, i situat en una propietat és de Millenium Hospitality Real Estate. Aquest 2023, també s’ha inaugurat Nobu Sant Sebastià i en els seus plans de futur destaca la seva arribada a Madrid amb l’obertura de Nobu Madrid en 2024.

Gran hotel Mas d’en Bruno

La regió vitivinícola del Priorat, ha estat la triada per The Stein Group per a obrir el Gran hotel Mas d’en Bruno, que va començar a rebre hostes el mes de maig passat. Les seves 25 habitacions s’emmarquen en una antiga masia pròxima a Torroja, que també compta amb una piscina infinita exterior, amplis jardins i un spa private amb tractaments de la signatura Natura Bissé. Aquest allotjament, en el qual la seva selecta vinoteca ocupa un paper protagonista, compta amb el segell Relais & Chateaux, una distinció que en només posseeixen aproximadament 600 hotels en el món.