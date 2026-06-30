Angelini Pharma i Banc Farmacèutic han celebrat la seva 7a Jornada de Voluntariat amb l’objectiu de reduir la pobresa farmacèutica i apropar recursos sanitaris a persones en situació de vulnerabilitat o amb dificultats d’accés als medicaments.
Durant la jornada, 30 voluntaris de la companyia han col·laborat amb diverses entitats socials de Barcelona, Madrid i Màlaga en activitats de suport, com ara ajuda en menjadors socials, preparació i repartiment d’aliments, organització d’espais, tallers d’acompanyament i accions de caràcter educatiu i lúdic.
Angelini Pharma Espanya i Banc Farmacèutic col·laboren des de fa 14 anys amb l’objectiu de garantir l’accés a tractaments bàsics i ajudar les persones en situació de vulnerabilitat.
Daniel Gheorghe, Country Manager d’Angelini Pharma Espanya, ha destacat que “a Angelini Pharma treballem per millorar la salut de les persones i facilitar la disponibilitat dels recursos sanitaris. La col·laboració amb Banc Farmacèutic, que mantenim des de fa més de catorze anys, ens permet donar continuïtat a iniciatives que contribueixen a apropar medicaments i recursos essencials als col·lectius més vulnerables. Aquest tipus de jornades reflecteixen la implicació dels equips en accions amb un impacte directe a la comunitat”.
Per la seva banda, Àlex Brenchat, president de Banc Farmacèutic, ha assegurat que “la nostra col·laboració de tants anys amb Angelini Pharma Espanya és molt gratificant i per a nosaltres és molt enriquidor veure com cada any la nostra aliança creix. Tot i que les circumstàncies de l’entorn siguin diferents, el nostre vincle és més fort, i això es reflecteix en la jornada anual de voluntariat que celebrem. Tant els nous participants com els que repeteixen hi arriben amb una alegria desbordant i els ho agraïm molt, tant des de Banc Farmacèutic com des de les entitats socials que els acullen”.