Amazon Business ha informat que continua millorant les funcionalitats que els clients de Business Prime a Espanya tenen a la seva disposició per gestionar les operacions de compra empresarials que duen a terme diàriament.
En concret, les novetats incorporades a les eines de gestió de la despesa Visibilitat de la Despesa i Monitorització de Despeses Irregulars ofereixen als responsables de compres, finances i operacions una visió més clara de com compra la seva organització, així com maneres més ràpides d’actuar quan es produeix alguna discrepància.
La companyia ha indicat que el programa Business Prime ofereix als clients d’Amazon Business accés a funcionalitats avançades que permeten monitorar, analitzar i controlar de manera senzilla les compres realitzades per a les seves organitzacions. Tots aquests serveis i eines permeten a les empreses disposar d’un sistema de gestió avançada que les ajuda a estalviar temps i diners en els seus processos d’aprovisionament, generant un valor real per a organitzacions de tota mena.
Segons l’estudi ‘Total Economic Impact 2023’ de Forrester Consulting, els clients d’Amazon Business que utilitzen Business Prime dediquen 1.420 hores menys a les tasques de compra, incorporen un 12% menys de proveïdors i incrementen en un 41% la velocitat de lliurament de les seves comandes.
Visibilitat de la Despesa i Monitorització de Despeses Irregulars són dues funcionalitats exclusives per als clients de Business Prime que recentment s’han millorat per aportar més valor i control a la gestió de les compres empresarials.
Pel que fa a Visibilitat de la Despesa, entre les novetats hi ha una interfície millorada i una ampliació de les capacitats d’anàlisi de dades, que ofereixen als equips de compres quadres de comandament preparats per utilitzar que permeten visualitzar els patrons de compra, fer el seguiment dels estalvis al llarg del temps, conèixer la despesa realitzada amb proveïdors locals i pimes, i comparar les compres amb la política de l’empresa. Els usuaris poden explorar les dades per període, grup i categoria, fet que proporciona als equips de tots els nivells una visió adequada de la informació.
Altres novetats són l’ampliació de l’accés dels usuaris —abans limitat als rols d’autor i lector, ara obert a qualsevol nombre d’usuaris amb permisos d’administrador—, així com l’actualització de la interfície d’usuari, amb quadres de comandament totalment integrats a Amazon Business, una aparença i un funcionament coherents i una navegació intuïtiva que facilita l’exploració de les dades i la presa de decisions basada en aquestes.
A més, ara inclou 24 mesos de dades per a la comparació interanual, davant dels 12 mesos anteriors, i incorpora més indicadors clau de rendiment (KPI) i informació més completa a cada quadre de comandament. Amb dos anys complets d’historial de compres, els equips poden identificar patrons estacionals, mesurar l’impacte dels canvis en les polítiques, comparar el rendiment interanual i elaborar arguments basats en dades per consolidar proveïdors o modificar l’estratègia de categories. Per als responsables financers que elaboren pressupostos anuals o per als equips de compres que han de retre comptes davant del consell d’administració, aquest nivell d’informació proporciona una base sòlida per prendre decisions amb seguretat.
Pel que fa a l’actualització i precisió de les dades, aquestes s’actualitzen ara gairebé en temps real i estan alineades amb la funció Reports, fet que redueix les discrepàncies entre els quadres de comandament i la resta d’eines d’informes.
Quant a Monitorització de Despeses Irregulars, incorpora alertes millorades per detectar despeses anòmales amb més rapidesa. Aquesta eina exclusiva per als clients de Business Prime utilitza intel·ligència artificial per analitzar les transaccions en temps real i identificar compres que s’allunyen dels patrons habituals del compte, com ara compres fraccionades, comandes enviades a adreces inusuals o pics inesperats de despesa. Ho fa en cinc categories: compres inusuals en determinades categories, compres fraccionades, recompres anòmales, adreces d’enviament no estàndard i despesa diària excessiva. El resultat és una intervenció més ràpida, una gestió més rigorosa i menys sorpreses a final de mes.
Entre les millores incorporades hi ha l’ampliació de l’accés dels usuaris, ara disponible també per als rols de finances i d’administrador de grup, més enllà dels administradors, així com els resums setmanals per correu electrònic, als quals els usuaris es poden subscriure per rebre avisos de possibles despeses anòmales en el moment oportú. Per als responsables financers i els administradors de grup, això significa que la gestió de la despesa passa a formar part del seu flux de treball habitual, en lloc de ser una tasca addicional.
Aquests anuncis es van fer públics durant l’Amazon Business Exchange (ABX) 2026, l’esdeveniment de referència de la companyia a Europa, que reuneix centenars de responsables de compres, col·laboradors i clients per analitzar com les organitzacions s’estan adaptant a un entorn de compres empresarials cada vegada més exigent.
A més de les eines de gestió de la despesa, Business Prime genera estalvis tangibles gràcies als enviaments ràpids i gratuïts per a tots els usuaris del compte empresarial. El 2024, els clients de Business Prime van estalviar conjuntament més de 750 milions de dòlars en costos d’enviament a escala mundial i, el 2025, gairebé la meitat de les comandes es van lliurar el mateix dia o l’endemà. Per a les empreses espanyoles, això es tradueix en menys costos logístics imprevistos i una major previsibilitat pressupostària, dos factors clau per a una gestió eficient de la despesa.