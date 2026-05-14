Amazon Business ha anunciat el llançament de ‘Bàsics per a Empresa’ a Espanya, un nou programa de compres personalitzat, dissenyat per a ajudar empreses de totes les grandàries a adquirir fàcilment articles del dia a dia a preus competitius, amb un lliurament ràpid i fiable.
El llançament de ‘Bàsics per a Empresa’ coincideix amb la celebració dels ‘Dies d’ofertes per a empreses’ – que es prolongaran fins al 19 de maig- , un esdeveniment que ofereix als clients de Amazon Business estalvis excepcionals en productes d’oficina, informàtica, manteniment, hostaleria i molt més per a impulsar la seva productivitat i creixement.
“Les organitzacions s’enfronten a contínues pressions de costos i cada vegada es posa més focus en l’eficiència dels processos de proveïment, per això moltes busquen formes més ràpides i senzilles per a aconseguir els subministraments d’ús diari que necessiten. Bàsics per a Empresa introdueix una experiència de compra més guiada dins de Amazon Business, que ajuda els clients a accedir ràpidament a una selecció de productes d’ús freqüent en categories bàsiques —des de material d’oficina i d’informàtica, fins a productes de neteja i zones comunes — sense necessitat de navegar pel catàleg complet de Amazon. Això ajuda a les organitzacions a estalviar temps, reduir costos i centrar-se en la gestió del seu negoci”, va assenyalar la companyia.
Els equips amb accés a ‘Bàsics per a Empresa’ compten amb nombrosos beneficis, entre els quals es troben ‘Llistes curades de productes d’ús diari’, de manera que a partir de desenes de milers d’articles de compra habitual, ‘Bàsics per a Empresa’ selecciona una gamma de productes rellevants per a l’empresa i ajuda als equips a trobar el que necessiten més ràpidament; preus competitius i descomptes per volum en una àmplia gamma de productes bàsics del dia a dia per a l’empresa, la qual cosa ajuda a les organitzacions a gestionar millor els seus pressupostos; lliurament ràpid i fiable, amb lliuraments en el mateix dia o l’endemà disponible per a milers de productes, la qual cosa contribueix al fet que les operacions es desenvolupin sense contratemps; i fàcil accés a través dels comptes existents de Amazon Business, juntament amb eines que faciliten la visibilitat de la despesa, l’aprovació de fluxos de treball i el control de la despesa.
‘Bàsics per a Empresa’ forma part d”e la innovació contínua de Amazon Business per a ajudar les empreses a simplificar els seus processos de compra, combinant una àmplia selecció d’articles amb eines que faciliten la visibilitat de despesa, el compliment normatiu i el control de costos. Els clients ja poden accedir a ‘Bàsics per a Empresa’ a través del seu compte actual de Amazon Business, juntament amb funcions ja existents com la compra guiada, l’aprovació de fluxos de treball i la visibilitat de la despesa, per a prendre decisions de compra més intel·ligents en tota la seva organització”, va destacar la companyia.